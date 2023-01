L a eliminación copera del pasado jueves ante el Athletic, dejando además una imagen sonrojante en Mestalla, no hizo más que agravar una crisis que ha provocado que el equipo haya «tocado fondo». O por lo menos así lo entendió Gennaro Gattuso en la rueda de prensa posterior. Con el capítulo de la Copa ya cerrado por obligación, el Valencia no tiene más remedio que centrarse única y exclusivamente en LaLiga.

La realidad del equipo en la competición doméstica no es menos crítica. Los últimos resultados -una victoria en los últimos nueve partidos- han arrastrado al conjunto blanquinegro a la zona peligrosa de la clasificación. Solo dos puntos separan al equipo de los puestos de descenso. Eso sí, el Valencia tiene uno e incluso dos partidos menos que algunos de sus rivales -jugará el jueves dos de febrero el partido aplazado frente al Real Madrid-. Aún así, el nivel de preocupación va ‘in crescendo’ entre la afición de Mestalla. Sobre todo porque las sensaciones futbolísticas no ayudan y la nula implicación por parte del máximo accionista no hace más que poner más piedras en el camino hacia una remontada. Y es que, a falta de solo tres días (contando el de hoy) para que el mercado de fichajes se cierre, el club ha sido incapaz de firmar ningún refuerzo en ninguna de las dos posiciones prioritarias, el centro del campo y el extremo.

Conjura en Paterna

Ante este escenario tan comprometido, empezar a sumar de a tres es una obligación para dejar atrás cuanto antes los fantasmas del descenso. La plantilla lo sabe, y por eso se conjuró con y sin Gattuso tras la eliminación en Copa para mentalizarse de que esta situación no puede durar mucho tiempo más. Pucela aparece como la primera oportunidad para remontar el vuelo. Madrid y Girona vendrán después. O mejor dicho, esperarán. El Valencia juega sus proóximos tres compromisos fuera de casa, lejos del juicio de un Mestalla que ante el Athletic Club demostró por primera vez su descontento con la imagen que el equipo está mostrando en los últimos partidos. Aunque, sin duda, la gran parte de las protestas recayeron, una vez más, sobre Meriton y su deficiente gestión en un club tan grande e histórico como es el Valencia CF.

Gattuso, a la desesperada

La realidad que vive Rino Gattuso ahora mismo en València es, probablemente, lo más parecedio a un laberito que puede encontrarse. Las ideas futbolísticas del italiano no casan con el estilo de jugadores que tiene en su plantilla y está obligado a buscar soluciones. En las últimas ruedas de prensa, la imagen que se ha visto de Rino es la de un entrenador desesperado por encontrar la causa -o las causas- que han llevado al equipo hasta un punto tan delicado.

Echando un ojo al calendario, el esfuerzo del Valencia deberá de ser mayúsculo si quiere revertir esto. Más allá de las tres visitas consecutivas, el cuadro de Mestalla recibirá al Athletic y a la Real y visitará el Coliseum en febrero. Para empezar marzo viajará al Camp Nou para medirse al líder de la competición. Con o sin refuerzos, esos serán los partidos con los que el Valencia deberá ahuyentar a un lobo al que no solo le ha visto las orejas, sino que se lo ha topado de frente.