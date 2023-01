El Valencia Basket sucumbió con contundecia en la cancha del Casademont Zaragoza ante el que caía por un contundente 77-55. Las de Rubén Burgos ponen fin así a una racha que había alcanzado las 13 victorias consecutivas y además, pierden el basket-average particular contra las aragonesas. El Spar Girona se coloca como líder en solitario.

Las taronja no jugaron cómodas en ningún momento, incapaces de frenar a un sólido Casademont. Las defensas se impusieron en los primeros compases del partido. Valencia Basket tardaba casi tres minutos en encontrar la primera canasta de la mano de Carrera. Casademont Zaragoza defendía férreamente los ataques taronja y cerrando duro el rebote. Todo parecía cambiar cuando Ouviña golpeaba doblemente desde el triple para colocar Valencia Basket 2 arriba. Sólo un espejismo. Las aragonesas respondían con un contundente 6-0 y se cerraba el primer cuarto con 4 puntos de ventaja para las locales.

El Valencia Basket entraba en una fase de desespero ofensivo. Los tiros exteriores no entraban. Con un parcial de 8-0 local, con Gatling y Alonso haciendo mucho daño, que dejaba la diferencia en 10 puntos, Rubén Burgos pedía tiempo muerto. Sin embargo, a continuación, anotaban un triple que ponía la máxima en 13. El Valencia Basket, jugando a rachas, lograba acercarse en varias ocasiones pero el Zaragoza siempre frustraba la remontada con varias jugadoras muy acertadas como la valenciana Vega Gimeno. Valencia Basket seguía fallando canastas fáciles y no estaba cómodo. Al descanso de llegaba 35-28. Tras el paso por los vestuarios se abría una puerta a la esperanza pero la reacción duraba poco y de nuevo el Casademont se adueñaba del juego con un 9-0 que ponía una distancia de 11 puntos. Las fuerzas y los minutos se iban agotando para las taronja que no lograban cambiar la dinámica del partido.

El equipo no encontraba soluciones a su falta de acierto ni tampoco encontraba la fórmula para frenar en defensa a su rival. . Continuaron ampliando el parcial Rubén Burgos pedía tiempo muerto, pero no había forma de encontrar soluciones. Vega Gimeno golpeaba con un triple que superaba los 20 puntos de renta con menos de 2 minutos por delante y Valencia Basket vio cómo se le alejaba cualquier posibilidad.