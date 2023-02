El 25 Autonòmic d’escala i corda Aon va encetar la segona volta de la fase regular després d’una quarta jornada on Algímia d’Alfara i Moixent es consoliden com a líders dels seus respectius grups. Torrent i Massamagrell, per la seua banda, sumaren els primers punts dels seus casellers. L’únic triomf a domicili va ser el d’Algímia d’Alfara, que superà per 35-60 a Vicenta Palasí Xilxes A. Els algimians sumen ja 12 punts i es distancien al capdavant del grup A, mentre que els xilxers es queden amb 6 punts. En l’altra partida del grup, Trinquet de Torrent A estrenà el seu compte després de guanyar a Alfara de la Baronia, també per 60-35. Els dos equips igualen ara a 3 punts. Al grup B, trobem a Les Alcusses Moixent a la part més alta, també amb 12 punts. Els de la Costera s’adjudicaren la victòria davant Delifret-Magber Petrer A per 60-30. A l’Eliana, Traverauto Riba-roja s’emportà un treballat èxit contra Camisolar Massamagrell A. El 60-55 final assegura als riba-rogers en la segona posició i esborra el zero del compte dels de l’Horta Nord. La següent jornada, la que fa 5, presenta per al grup A, el duel veïnal entre Algímia d’Alfara i Alfara de la Baronia. A més, Torrent rebrà a Xilxes en l’altra partida d’aquest grup. Pel que fa al grup B, Moixent visitarà Massamagrell i Petrer rebrà a Riba-roja. Totes les partides es jugaran demà dissabte.