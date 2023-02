El huité Campionat Autonòmic Individual de frontó al 4 i Mig - Trofeu Diputació de València avança al ritme de Pasqual i Cervera. El del CPV La Pobla de Vallbona i el del CPV Manises són els únics que han sumat dos triomfs en les dos partides que han jugat, encara que el primer té un punt més.

Per a aquest cap de setmana està programada la tercera jornada de la competició, com totes, al frontó municipal José Ventura Salvador d’Almussafes.

No obstant, dimecres es va avançar el duel entre Albert CPV Tavernes Blanques i Pasqual, amb triomf per a aquest per 14-32.

Pasqual suma 6 punts en dos partides, ja que va descansar a la primera jornada. Amb 5 punts en els mateixos duels es troba Cervera, després de guanyar la setmana passada davant Juanvi CPV Quart de Poblet per 32-22. El de Manises ha de jugar demà dissabte la seua partida contra Christian CPV Quart de Poblet, que té 2 punts.

Juanvi, igualat a 1 punt amb Albert, serà el jugador que descanse.

Fases finals dels Jocs Esportius

El frontó de Beniarbeig serà la seu demà dissabte de les finals provincials d’Alacant de la modalitat parelles dels XLI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana i Caixa Popular. Cinc categories decidiran les parelles campiones de la Comunitat Valenciana a la província d’Alacant, i que obtindran el bitllet per a la fase final autonòmica del dia següent a Castelló. La competició comptarà amb 11 escoles participants, corresponents als clubs d’Agost, Beniarbeig-El Verger, Benissa, Gata de Gorgos, la Nucia, la Vall de Laguar, Ondara, Orba, Muro d’Alcoi, Sella-Relleu i Xaló.

Diumenge, el Poliesportiu Sindical de Castelló, amb la col·laboració de la Diputació, l’Ajuntament, el Club i l’Escola de Pilota, acollirà durant tot el dia les finals autonòmiques d’aquesta modalitat de parelles dels JECV.

A més de les escoles que es classifiquen de la província d’Alacant, estan citades les d’Almassora, Castelló i Vila-real, en representació de la província de Castelló, i les d’Albuixech, Algímia d’Alfara, el Genovés, el Puig, Massamagrell, Meliana, Moixent i Ontinyent, com a millors escoles de la província de València.