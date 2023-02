Un campeón del mundo en ruta como el portugués Rui Costa (Intermarché) -lo fue en 2013-agrandó ayer su palmarés al imponerse en la última etapa de la Volta a la Comunidad Valenciana-G.P. Banc Sabadell con los suficientes segundos que sumados a la bonificación le permiten arrebatar el maillot amarillo sobre la campana al italiano Giulio Ciccone, a la postre vencedor por puntos y segundo de la general en un podio final de la ronda que completó Tao Geoghegan Hart (Ineos) a pesar de su caída en los tres kilómetros finales.

El portugués sorprendió a todos saltando del grupo de nueve corredores que resistió los 45 km desde el puerto de primera categoría de La Frontera hasta València a pesar del trabajo del Bahrein con el grupo perseguidor, que no pudo hacer menguar de veinte segundos la diferencia. Saltó a dos kilómetros de meta, sabedor del margen de 15 segundos que le separaba del amarillo y, aunque se llevó también la bonificación al esprint al imponerse a Thymen Arensman (Ineos), finalmente no fue decisiva, ya que los 21 segundos de ventaja sobre Ciccone ya le garantizaban el triunfo de la general.

«No esperaba este desenlace. Salí a buscar la etapa con la ambición de mantener mi Top-10 en la general. La etapa era dura, pero corta y con mucho tramo desde la última subida hasta la meta. Pero no contaba con que íbamos a llegar en un grupo tan reducido que me permitiera luchar por la victoria en la general. Al final se ha podido jugar y tenía una carta final. No sabía muy bien dónde arrancar, pero he hecho ‘click’ y he dicho que iba a intentarlo. Por suerte ha salido bien», explicaba el portugués, que tuvo que esperar unos minutos para que los jueces confirmaran su victoria.

Tensión desde la salida

La jornada empezó poco antes de las tres de la tarde en Paterna, con el protocolario corte de cinta al que acudieron Juan Antonio Sagredo Marco, alcalde de Paterna; José Manuel Mora Zamora, teniente de alcalde de cultura del esfuerzo y eodernización de Paterna; Fernando Canós, subdirector general del Banco Sabadell; Nuria Codina, directora regional Valencia Sur Banco Sabadell; y el director de la ronda Ángel Casero. Las caras en el control de firmas presagiaban la tensión ante el caos que se avecinaba en los 93 km que ni mucho menos iban a ser este año un paseo para el líder, con el paso por el Oronet (2ª) y sobre todo el Garbí por La Frontera (1ª). Cualquier despiste podía dar un vuelco a la general. Como así fue. Y eso que hasta La Frontera todo se mantuvo bajo parámetros lógicos, con una escapada y el pelotón a verlas venir. Pero a los pies del Garbí se abrió el cielo y llegaron los truenos cuando el Bora-Hansgrohe de Vlasov hizo una escabechina para acabar con casi todos los gregarios en una selección con los favoritos y algún invitado. Los nueve coronaron juntos e iniciaron un descenso de 43 km hasta meta. En el esprint de Alboraia, a 9 km de meta, bonificaron Vlasov, Bilbao y Geoghegan Hart. Ciccone seguía líder virtual por un segundo. Nadie quería atacar. Tampoco relajarse. El grupo perseguidor venía fuerte pero no remató. Y la etapa estaba para el que fuera a por ella. Rui Costa no se lo pensó. Acertó. De premio, la general. Marc Soler (UAE), cuarto, fue el mejor español, y Joan Bou (Euskaltel Euskadi) el mejor valenciano. Y Thomas Gloag, el mejor joven.

Además de Fernando Canós, subdirector general del Banco Sabadell, entregaron los maillots y los premios el concejal Javier Mateo, en su caso al vencedor Rui Costa, y recibió a su vez un detalle por acoger la meta de la etapa 5; el conseller Arcadi España, que puso el maillot naranja de Tuawa a Ciccone como vencedor por puntos; el director de la Fundación Trinidad Alfonso Juan Miguel Gómez, al mejor valenciano, Joan Bou, y a Samuele Zoccarato, ganador de la montaña; Emilio Viñals de Engel&Völkers al mejor joven, Thomas Gloag; y Pablo Estrela de Hyundai Marcos Automoción al mejor equipo UAE Emirates. También el exfutbolista del Valencia CF Paco Camarasa obsequió con un jamón de un patrocinador a Rui Costa.