Tras los seis puntos sumados por el Levante en los dos últimos encuentros disputados y la cuenta que llevaba anteriormente le sitúan, de momento, en la segunda posición de la tabla. Lugar de asenso directo. No está nada mal, pero como dice Javi Calleja, hay que tener los pies en el suelo, saber que queda mucho camino por delante, que esta categoría es muy larga y complicada, por lo tanto, no hay otra que seguir por este camino.

En diferentes columnas he comentado los empates conseguidos. Hasta esta victoria en Cartagena eran los mismos que los partidos ganados, once. En el Cartagonova se rompió la estadística para bien y los triunfos ya son uno más, doce. Ahora, con una serie de victorias seguidas, es cuando cunden los empates, hay que seguir por el mismo camino. El otro día demostró una vez más como hay que afrontar cada partido en esta categoría. Tienen la lección muy pero que muy bien aprendida y lo demuestran en cada partido. El próximo en casa ante el Andorra nueva prueba para seguir sumando y si es posible escalar posiciones, ya se queda una la de líder. Poco a poco. Paciencia.

En la otra casa, como digo siempre cuando me refiero al Valencia, las cosas van de mal en peor. No veo la solución inmediata, el problema es que no tiene más remedio que sea así. Lim se ha empeñado en acabar con el club y poco a poco lo va a conseguir. Recuerdo una reunión con Anil Murthy, a poco de llegar, en la que dejó claro cual era el camino a seguir. Gasto cero. La plantilla tenía que salir de la Academia, siempre ha sido La ciudad deportiva ahora Academia, vamos que se tenía que nutrir de la cantera y con cedidos. Tenía toda la razón. No dijo nada de las ventas, otra barbaridad. El otro día en Girona solo Gayá de los que ganaron la copa ante el Barcelona hace muy poco. Los demás mal vendidos o regalados. El dinero poco o mucho conseguido en la cuenta de Meriton. Para Peter Lim el Valencia y sus aficionados le importan un pepino. No entiendo que todavía tenga alguien a favor.