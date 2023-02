Entre las novedades de esta edición número 18 del Circuito de Carreras Caixa Popular de València estaba no solo la denominación unida a su nuevo patrocinador sino también la presencia de cuatro 5K homologados, algo que permite lograr tiempos oficiales que acreditar de cara a otras distancias. Toda una oportunidad para atletas como Juan Antonio ‘Chiki’ Pérez, que no desaprovechó la ocasión de correr la 8ª Carrera Never Stop Running ‘Nunca te rindas’, ahora que no cuenta con beca federativa y puede hacerlo. El tercer español más rápido en Medio Maratón se paseó para imponerse en los 5.000 metros del recorrido por Camins del Grau,. Sin la tensión de otras pruebas y corriendo tranquilo, el del CA Serrano no tuvo rival y cruzó la meta con un tiempo de 14:25, una victoria para dar lustre al primero de los cuatro 5K de esta edición del Circuit Caixa Popular, segunda prueba de esta edición tras la carrera Galápagos del 29 de enero, de 5,5 km.

Tras ‘Chiki’ Pérez, completaron el podio masculino su compañero de club Alberto López, con un crono de 15:03, y Zakaria El Maataoui del Team Hicham con 15:05. Y si la victoria en hombres fue de campanillas, en la categoría femenina se vivió uno de los finales más apretados que se recuerdan en la historia del Circuit. Las tres que coparon el podio llegaron esprintando y cruzaron la meta en el mismo tiempo oficial, 17:02, por lo que el chip fue lo que determinó el orden de la clasificación, con Manar Khanfour, del Redolat Team, como vencedora, seguida de Vanessa Romero del CD Metaesport e Irene Lorenzo del Tenerife Cajacanarias.