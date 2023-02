El Repsol Honda desveló ayer su nuevo e ilusionante proyecto para 2023, que se apoya una vez más en su octocampeón Marc Márquez, ya plenamente recuperado de sus problemas físicos de los últimos años. El de Cervera estrena compañero, el balear Joan Mir, que fue campeón del mundo en 2020 con Suzuki y llega con máxima ambición y «ganas de sumar».

Honda, que el curso pasado atravesó su peor crisis de resultados en MotoGP, necesita reaccionar y espera que la flamante RC213V responda a las expectativas y les permita recuperar el rumbo. Tetsuhiro Kuwata, director de HRC , dejó claro el objetivo del constructor japonés: «Hemos trabajado duro para mejorar.

Márquez, plenamente recuperado de su lesión en el brazo después de cuatro operaciones, también dejó alto el listón: «Espero un 2023 lleno de éxitos», comenzó Marc, sonriente junto a un Joan Mir que reconoció estar más nervioso. «Siempre he soñado estar con este equipo, es una gran responsabilidad y competir con Márquez es un gran estímulo», subrayó el mallorquín.

«Las sensaciones en pretemporada son ilusionantes. Siempre empiezas con ganas. Vengo de los peores años de mi vida. Y Honda también lo ha pasado mal. Hemos tenido un invierno de mucho trabajo y espero que eso nos dé buenos resultados», apuntó Marc. «Por fin ha sido un invierno normal, despues de cinco años siempre lesionado y me ha servido para descansar y sobre todo para entrenar con una pauta específica» explicó Márquez. «Físicamente en los test de Malasia me encontré muy bien y aún queda un mes para la primera carrera, por lo que hay margen de mejora. Soy perfeccionista y quiero estar al 100”% a final de marzo en Portimao para empezar a tope» advirtió. «He trabajado duro en invierno para dar un pasito físico. Honda también se ha volcado para dar un pasito en la moto y estoy convencido de que si logramos combinarlo todo bien podremos hacer un buen campeonato», añadió el octocampeón.

Sobre su nuevo ‘vecino’ de box, Márquez considera que «Joan puede sumar en el Repsol Honda. Si no gana un piloto tiene que ganar el otro y si no, pues al revés. Tiene que haber dos pilotos capaces de ganar carreras. Lo bueno es que tanto en València como en Malasia, incluso viniendo de otra marca sus comentarios eran muy similares a los míos. Los dos vamos hacia la misma dirección, lo que facilita un poquito el trabajo a Honda». La pretemporada no comenzó con las mejores noticias en Sepang, aunque la prueba de ‘fuego’ llegará en Portimao dentro de 20 días, justo antes de que el Mundial 2023 alce el telón en el mismo escenario. Mir subraya que «estamos intentanto sacar el mejor paquete para empezar. No es fácil porque yo me tengo que adaptar un poco a esta moto, que es muy diferente al de Suzuki. Pero ya hemos podido aproximarnos a un nivel bastante competitivo y yo creo que en Portimao daremos otro paso adelante. Un cambio siempre da frescura».