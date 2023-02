Alzira decidirà les campiones de la Copa President Diputació de València

La II Copa President de la Diputació de València de raspall femení professional coneixerà aquest dissabte els noms de les seues noves campiones. El trinquet d’Alzira acollirà, a partir de les 17:45 hores i amb les càmeres d’À Punt Mèdia en directe, la final entre els equips de Victoria i Amparo, d’una banda, i d’Ana, Myriam i Júlia, d’altra.

En la present edició, la parella formada per Victoria i Amparo ha guanyat les sis partides que ha disputat, inclosos els dos duels contra l’equip d’Ana, Myriam i Júlia. La parella s’imposà per 25-10 i 25-15 en els enfrontaments celebrats al trinquet de Sueca.

La final, no obstant, es juga al trinquet d’Alzira, un escenari on fa escassament dos mesos Myriam i Júlia s’apuntaren -juntament amb Irene- la final de la Lliga CaixaBank. Aquest dimecres va tindre lloc la presentació de la final al Palau de la Batlia, seu de la Diputació de València, amb la presència de Santi Navarro, director esportiu de la Federació de Pilota Valenciana, i Andrés Campos, diputat d’Esports

Andrés Campos va destacar «l’orgull» que suposa una segona edició que és «la consolidació del gran nivell de la pilota femenina i l’equiparació del món femení amb el masculí, eixe component d’igualtat que es el que demanem a la societat».

De les sis protagonistes, només una, Amparo, té l’oportunitat de tornar a guanyar el torneig. Per a la pilotari de Moncada «en les dos partides contra elles ens van plantar molta cara. Júlia té molt bona raspada, Ana fa molt bona treta i per dalt controla molt la pilota i Myriam utilitza les dos mans i és molt passadora; hem d’estar molt constants i encertar a la primera perquè no va a ser gens fácil acabar un quinze».

Per a Júlia és la primera participació en el campionat i, de moment, ha arribat a la final dels dos campionats professionals en els quals ha jugat: «He tingut molta sort amb els equips que m’han tocat, ens hem compenetrat molt bé. Començàrem un poc irregular la competició, però continuàrem treballant sense rendir-nos i hem aconseguit arribar a la final. Cada trinquet i cada partida són un món, en una final els nervis poden jugar en contra i nosaltres anem a donar-ho tot», va assegurar.

El conjunt guanyador prendrà el relleu d’Aida, Amparo i Fanni, guanyadores de la primera edició celebrada l’any passat al trinquet de Bellreguard davant Victoria, Myriam i Marina, després d’una espectacular partida enmig d’un gran ambient de públic que va acabar amb resultat de 25-20.

