L’espai ‘Ámbito Cultural’ del centre comercial El Corte Inglés del carrer Colón de València va acollir aquest dijous la presentació del 48 Campionat Autonómic de galotxa Trofeu El Corte Inglés, amb la presència del president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; el vicepresident de la FPV de l’àrea de galotxa, Juan Bautista Camarelles; el director regional de comunicació i relacions institucionals d’El Corte Inglés, Pau Pérez Rico; i jugadors i delegats dels clubs participants en el campionat. Per a aquesta edició de 2023 s’han inscrit un total de 180 equips de 39 clubs de les províncies de València i Castelló. Albalat dels Sorells, Alberic, Albuixech, Alfara de la Baronia, Alfara del Patriarca, Algímia d’Alfara, Beniparrell, Bonrepòs i Mirambell, Borbotó, Faura, Foios, Godelleta, Guadassuar, Llíria, Manises, Marquesat, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moixent, Moncada, Montserrat, Nàquera, Petrés, la Pobla de Vallbona, el Puig, Quart de les Valls, Riba-roja, Xúquer Sueca, Tavernes Blanques, Torrent, Campanar València, Tamborí València, Pelayo i Vinalesa seran la representació de la província de València, mentre que Almassora, Borriol, Castelló, Onda i Xilxes serà la castellonenca.

Per número de representants, destaca l’aportació de Meliana, amb un total de 19 equips. Marquesat n’ha inscrit 10, mentre que Alfara del Patriarca i Faura compten amb 9 formacions i Albuixech, Borbotó, Manises i Massalfassar presenten 8. Les huit categories de carrer - Primera, Segona, Tercera, Quarta, Curtes A, Curtes B, Femenina i Juvenil- jugaran les finals al carrer de pilota d’Alfarp els dies 15 i 16 de juliol. Per la seua part, les cinc categories de trinquet -Primera, Segona, Tercera, Quarta A i Quarta B- ho faran al trinquet de Torrent els dies 17 i 18 de juny. Les categories escolars tenen cita programada per als dies 24 i 25 de juny. La competició arrancarà el dissabte 4 de març a aquestes dos últimes, mentre que les categories de carrer donaran el tret d’eixida el dia 11.

Finals autonòmiques dels JECV

DAquest diumenge, el carrer de pilota de Montserrat acollirà les finals autonòmiques dels XLI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de la modalitat de galotxa en les distintes categories: benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil.

Seran un total de 15 escoles les que prendran part en la fase final autonòmica: Albuixech, Alfara de la Baronia, Almassora, Beniarbeig-El Verger, Castelló, Marquesat, Massamagrell, Meliana, Moixent, Montserrat, Onda, Orba, Tavernes Blanques, Vila-real i Vinalesa. La competició arrancarà a les 9:00 del matí, amb la categoria aleví. A les 10:00 actuarà la juvenil amb les finals interprovincials. A les 12:00 està previst el torn de la categoria infantil.

De vesprada, a les 15:30 hores, la categoria benjamí serà la protagonista, abans que a les 17:00 el nivell cadet tanque una jornada que comptarà amb la col·laboració de l’Ajuntament i el Club Pilota Montserrat, a més de la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i Caixa Popular.