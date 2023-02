Sergio Ramos anunció este jueves que deja la selección española, en la que posee el récord de internacionalidades con 180 partidos y a la que no va convocado desde marzo de 2021. El excapitán del Real Madrid y actual defensa del PSG hizo pública su decisión en redes sociales y reveló que recibió una llamada telefónica de Luis de la Fuente, seleccionador español, y que éste le comunicó que no va a contar con él «independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe» su «carrera deportiva».

«Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva», comienza el escrito de Sergio Ramos publicado en redes sociales. Una carta en la que critica la forma en la que tiene que dar por finalizada su etapa en la selección española, con la que ganó el Mundial de Sudáfrica 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012. «Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado».