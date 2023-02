Un doblete del danés Martin Braithwaite, que marcó en los minutos 22 y 51, le bastó al Espanyol para derrotar al Mallorca en el RCDE Stadium (2-1) y firmar tres puntos esenciales para distanciarse de la zona de descenso de la clasificación de LaLiga Santander.

El conjunto balear siempre buscó el empate y lo logró al término de la primera mitad gracias al kosvar Vedat Muriqi, en el 51. Sin embargo, los periquitos exhibieron mayor acierto en los metros finales y desactivaron las ocasiones visitantes, pese a que el choque empezó con dominio de los del mexicano Javier Aguirre.

De hecho, en los primeros compases, Dani Rodríguez, tras un centro de Jaume Costa, pudo sorprender a Pacheco desde la frontal, pero su disparo salió desviado y provocó el primer susto del partido. El Mallorca volvió a probarlo con Kang In Lee, también sin puntería. El cuadro balear ponía todo el picante al duelo.

El Espanyol no había examinado todavía los reflejos de Rajkovic y cedía el balón al rival. Sin embargo, en el minuto 22 Braithwaite rompió el empate rematando de primeras una asistencia de Aleix Vidal desde la derecha. El tanto llegó tras un error del portero en la salida de balón.

El tanto incentivó el juego ofensivo del Espanyol y Puado, en el 34, mandó alto un disparo que podría haber supuesto el 2-0. El Mallorca, por su parte, no se dejó atenazar por esta ventaja en el marcador e insistía en reducirla antes del descanso. El tramo final de la primera parte fue un intercambio de golpes.

Finalmente, Muriqi recogió la recompensa en el 41. La referencia de Javier Aguirre recibió el balón de Dani Rodríguez, consiguió su décimo gol en LaLiga desde la frontal del área al clavar un zurdazo preciso y empató el choque, a falta de 45 minutos por delante.

El Espanyol salió en tromba en la segunda mitad. Primero avisó Melamed, que había entrado por Aleix Vidal, y después Braithwaite. El danés consiguió el doblete en el minuto 51 con un tiro cruzado. El Mallorca protestó al árbitro ya que entendió que hubo falta de Darder al inicio de la jugada, pero la diana subió al luminoso.

Como ocurrió tras el 1-0, ninguno de los dos equipos cambió su guion ni dio un paso atrás. Los blanquiazules pudieron sorprender de nuevo a Rajkovic en varias ocasiones y el Mallorca también tuvo oportunidades para alcanzar el 2-2: Pacheco sacó una mano prodigiosa en el 70 tras un latigazo de Ángel.

Las revoluciones fueron subiendo a medida que avanzaba el reloj. No ayudó la caída de Amath en el área en el 78, pero el colegiado no vio ninguna infracción. Pese a la elevada tensión, no hubo sorpresas en estos últimos minutos y los tres puntos, oxígeno para el anfitrión, se quedaron en el RCDE Stadium.