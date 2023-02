La Copa de la consolidació del raspall femení professional

La pilota femenina continua donant passos endavant. El passat dissabte, el trinquet d’Alzira va acollir la final de la II Copa President de la Diputació de València de raspall femení professional. Victoria i Amparo s’imposaren per 25-15 a Ana, Myriam i Júlia davant una escala quasi plena de públic, amb el president de la corporació provincial assegut en la galeria del dau i amb les càmeres d’À Punt en directe.

El campionat és el primer de la sèrie de trofeus d’elit femenina que arrancaren l’any passat i que enguany viuen el seu any de consolidació.

Després del pas donat pel col·lectiu de jugadores cap a la professionalització, amb el recolzament de la Federació de Pilota Valenciana, van nàixer un bon grapat de competicions amb l’objectiu de promocionar i visibilitzar la pilota femenina d’èlit i promoure la igualtat entre homes i dones.

Així, la II Copa President de la Diputació de València donarà pas al mes d’abril a la II Copa President de la Diputació d’Alacant, mentre que al mes d’octubre es celebrarà la II Copa Diputació de Castelló.

A més, es mantenen altres campionats que també sorgiren al 2022, com els trofeus Mancomunitat de la Ribera Alta, Mancomunitat de la Safor, Rolser o Vito Mestresses, sense oblidar que a l’última edició tant l’Individual com de la Lliga CaixaBank les pilotaris competiren per primera vegada sota l’empara d’un contracte professional, o que els municipis començaren a sol·licitar la presència de les dones en partides de festes o del dia a dia.

«Portem huit anys apostant per la dona a la pilota, com l’esport senyera», destacava Toni Gaspar el passat dissabte. «El que ens ha caracteritzat sempre des de la Diputació de València és el recolzament a la pilota, què ens ha fet gaudir molt. No és casualitat que la Diputació, que dóna suport a multitud d’esports, haja estrenat el nou logo amb la pilota, i en particular amb la pilota femenina», va subratllar el president de la corporació provincial.

En la mateixa línia es manifestava Fernando Pascual, regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira, població amfitriona de la gran final: «És una satisfacció molt gran col·laborar en la difusió de la pilota femenina, és el nostre esport autòcton. El nostre trinquet ja ha acollit tres finals femenines i continuarem treballant i col·laborant amb l’esport femení i amb la pilota femenina».

«Les xiques ens ho mereixem»

Les protagonistes de la final també mostraren la seua satisfacció pels avanços que ha donat la pilota femenina en el primer any de recorregut, uns assoliments guanyats a pols.

Victoria, cinc vegades campiona de l’Individual, ho va deixar molt clar després de la partida: «El més important és que el públic haja gaudit i que puguem demostrar que les xiques també podem donar espectacle i ens mereixem estar on estem».

Per la seua part, Myriam també va incidir en la resposta del públic a la final: «El trinquet estava molt ple i ens han animat molt. En el raspall femení hi ha un nivell molt alt».

II Copa President Diputació de València. 1 Les campiones, Victoria i Amparo, amb les autoritats, encapçalades per Toni Gaspar i Vicent Molines 2 Victoria

3 Nombrós públic

4 Xiquets i xiquetes del CPV Alzira

5 Ana F