Revancha para Messi y Putellas repite triunfo

El argentino Leo Messi fue elegido anoche como mejor jugador de 2022 por la FIFA, cinco meses después de no haber estado ni en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro.

El rosarino se impuso a los otros dos finalistas, los franceses Karim Benzema, vencedor del Balón de Oro, y Kylian Mbappé, máximo goleador del pasado Mundial. Messi, elegido en Catar mejor jugador del Mundial, en el que acabó como segundo artillero con 7 tantos, a los que añadió tres asistencias, suma una nueva recompensa personal a sus 35 años, el segundo The Best, tras el logrado en 2009, un premio en el que ha sido finalista en 2016, 2017, 2020 y 2021. Con sus siete Balones de Oro, el jugador argentino reina en recompensas individuales en el mundo, igualando en premios The Best con el polaco Robert Lewandowski, que lo ganó en 2020 y 2021, y el portugués Cristiano Ronaldo, en 2016 y 2017. En este galardón de la FIFA ha estado entre los tres mejores en seis de las siete veces que se ha dado.

«Es un placer regresar acá», dijo, vestido con esmoquin y pajarita negros, el futbolista que hace cinco meses ni siquiera optó al Balón de Oro y que redondeó la noche argentina en la que el seleccionador Lionel Scaloni fue elegido mejor técnico, Emiliano Martínez mejor portero y la hinchada de la Albiceleste mejor afición.

El guardameta argentino Emiliano «Dibu» Martínez, campeón del mundo con su selección, fue elegido mejor portero del año por la FIFA, por delante del belga del Real Madrid Thibaut Courtois y del marroquí del Sevilla Yassine Bono.

Putellas repite premio

Por otro lado, Alexia Putellas logró este lunes su segundo trofeo The Best consecutivo, cinco meses después de haber ganado su segundo Balón de Oro. La jugadora del Barcelona, con el que ganó la liga y la Copa en España y fue finalista de la Liga de Campeones, se convierte en la primera jugadora que repite este galardón.

Putellas, de 29 años, se perdió por lesión la Eurocopa, pero acabó como máxima goleadora de la Liga de Campeones, con once dianas, y firmó, en total, 34 tantos.

«Soy el ejemplo de que cuando tienes un sueño y lo persigues, lo puedes conseguir. Si lo sueñas muy fuerte y lo trabajas», aseguró la jugadora del Barcelona, que se impuso a la inglesa Beth Mead, ganadora de la Eurocopa, y la estadounidense Alex Morgan.

Scaloni gana a Ancelotti

Lionel Scaloni, campeón del mundo con su país, fue elegido mejor entrenador del año 2022 en los mencionados premios, por delante del italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti y del español del Manchester City Pep Guardiola. Scaloni, de 44 años, culminó en Catar el gran trabajo que veía haciendo con la Albiceleste, con la que solo ha perdido uno de los últimos 43 partidos que ha dirigido. Pese a su corta experiencia en los banquillos, el de Rosario ha recuperado el espíritu de equipo en Argentina y ha podido explotar el talento de sus estrellas, empezando por su paisano Leo Messi. A él dedicó uno de los primeros abrazos en el auditorio Pleyel de París, que acogió la gala, donde acudió acompañado de su esposa y sus dos hijos. «Estoy especialmente orgulloso porque es un premio que lo votan los futbolistas y para mi tiene un valor enorme. Quiero agradecer a los jugadores, esos 26 que nos llevaron a la gloria. Sin ellos no hubiéramos podido conseguir nada».