El frontó municipal José Ventura d’Almussafes va proclamar aquest dimecres als primers campions i campiones del 8 Campionat Autonòmic de Frontó Individual al 4 i Mig Trofeu Diputació de València 2023. A la categoria Femenina B, Yolanda CPV Almenara es va imposar a Marina CPV Marquesat per 32-10, mentre que a Segona Entre Setmana el guanyador va ser Dani CPV Borbotó, qui va superar per 32-23 a Vidal CPV Vinalesa.

El capítol de finals continuarà demà dissabte al frontó almussafenc amb les finals corresponents a les categoria de Tercera i Primera Cap de Setmana. A les 18:00 hores es jugarà la de Tercera, amb Joan CPV Moixent i Poveda CPV Castelloner com a protagonistes. Per a les 19:00 està programada la final de la màxima categoria, que enfrontarà a l’experimentat Pasqual Balaguer, del CPV Pobla de Vallbona i al jove Albert Giner, del CPV Tavernes Blanques.

Per als dos serà la primera final en la màxima categoria del cap de setmana en la variant del 4 i mig. D’aquesta manera, bé Pasqual -quatre vegades guanyador de l’Individual- o bé Albert -subcampió l’any passat de Primera Entre Setmana- inscriuran el seu nom per primera volta en el palmarés del torneig.

Raspall a Sueca

El trinquet Eusebio de Sueca acollirà demà dissabte les primeres finals del 12 Campionat de raspall individual Trofeu Generalitat Valenciana, les de les tres primeres categories femenines i la de Veterans masculina.

A les 11:30 hores, Blanca CPV Montserrat i Eva CPV Meliana protagonitzaran la final de Tercera. Sobre les 12:30 hores, Eva CPV Montserrat i Laura CPV La Vall competiran pel títol de Segona.

A partir de les 16:00, arribarà la final de la màxima categoria femenina entre Noelia Puertes CPV Beniparrell i Ana Giner CPV Borbotó. La partida serà una reedició de la final de 2021, quan Noelia s’imposà a Ana al carrer de pilota de Meliana. L’any passat, també amb el trinquet suecà com escenari, la de Beniparrell es va fer amb el seu segon títol consecutiu, i aspira a completar la trilogia amb l’edició d’enguany.

Per a les 17:00 hores quedarà la final de la categoria Veterans masculina, que enfrontarà a Gustavo CPV Favara i Felip CPV Albalat dels Sorells. La resta de finals masculines i la femenina pendent (la de Quarta) es disputaran el següent cap de setmana.

Galotxa a Albuixech

El carrer de pilota d’Albuixech serà l’escenari aquest diumenge de les tres finals de la 4ª edició de la Copa Hivern de galotxa.

Econsost Albalat dels Sorells i CPV Albuixech seran els finalistes de la màxima categoria, la de Vaqueta. Albalat deixà l’eliminatòria contra Massalfassar pràcticament sentenciada en el primer assalt. El 15-70 de l’anada va permetre als albalatans afrontar amb tranquil·litat la tornada, que es tancà amb un 30-70 per als massalfassins. Per la seua banda, Albuixech va haver de ficar tot en joc, ja que a la partida d’anada el duel davant Elèctrica de Vinalesa al carrer vinalesí ho deixà tot per decidir (65-70). Els albuixequers s’imposaren al seu carrer per 70-30 i arriben a la final sense conèixer la derrota en el torneig.

Curtes A

La categoria de Curtes A ja tenia servits els finalistes. Autos Meliana A i Pelayo A es veuran les cares després d’haver superat amb èxit les seues semifinals. Els melianers han deixat fora a Gestoría Polo Nàquera després de dos victòries treballades (50-70 a Nàquera i 70-60 a Meliana).

Pel que fa a Pelayo A, també guanyà les dos partides de semifinals davant Elèctrica de Vinalesa A, primer a casa (70-45) i després al carrer vinalesí (35-70).

Curtes B

A Curtes B, els finalistes seran Socarrades Campanar A i B. L’equip A va eliminar Fontanería Miguel Bueno Meliana C amb un doble 70-15; Campanar B guanyà 70-45 a Petrés B a l’anada, mentre que a la tornada s’imposà per 60-70.