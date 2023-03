Después de firmar una pretemporada sobresaliente y sin duda muy esperanzadora, Fernando Alonso ha seguido sorprendiendo tras el primer día de acción del Gran Premio de Baréin, que inaugura la temporada 2023. El asturiano se situó segundo en la tanda matinal, entre los dos Red Bull, utilizando el mismo compuesto que Sergio Pérez y Max Verstappen . Y en la sesión vespertina, nocturna y en condiciones similares a las que se esperan para la clasificación de este sábado, -la verdadera prueba del algodón-, Alonso volvió a dar la campanada y en su primera vuelta vuelta lanzada con el neumático blando nuevo consiguió encaramarse a la primera posición, bajando al 1:30.907 para terminar como el más rápido del viernes.

Con un gran ritmo y sin apenas degradación, Fernando dejó atrás a Verstappen con la misma goma, replicando los parciales del RB19, al tiempo que las expectativas de sus seguidores iban ‘in crescendo’. Al final, el ritmo de carrera de Max fue algo superior en la comparativa con el Aston Martin, pero Alonso disparó la ilusión.

Sin duda hay que esperar, quizá rebajar la euforia, pero a falta de la confirmación definitiva en clasificación de esta tarde (16:00 h), parece que el bicampeón español tiene argumentos para empezar a soñar, por primera vez en muchos años. Alonso insiste en rebajar las expectativas generadas a su alrededor. «Hemos dado otro paso, vamos en la dirección correcta. El coche se siente bien. Pero debemos mantener los pies en la tierra. El objetivo es luchar por el campeonato, pero a largo plazo, no creo que eso pueda pasar este año todavía». Aunque las referencias en unos libres no son nunca definitivas, los tiempos de la primera jornada también parecen indicar que Mercedes está por detrás de las prestaciones de Ferrari, con 2 décimas de segundo entre Leclerc y Hamilton. El monegasco acabó cuarto, a 4 décimas del tiempo de Alonso y muy por delante de su compañero Carlos Sainz (14º), que no tuvo el estreno esperado con el nuevo Ferrari SF-23. Nada que no pueda solucionar hoy el madrileño.