El Levante UD buscará esta tarde (18:30) en El Alcoraz un nuevo triunfo como visitante que le permita seguir la estela de Las Palmas, que se aseguró ayer el liderato una semana más tras su victoria en Andorra, ante una SD Huesca que se ha hecho muy fuerte en su feudo y que solo ha caído una vez como local, precisamente ante el conjunto canario.

Además, los de Javi Calleja tienen un aliciente más, ya que de no perder en tierras oscenses, los granotas igualarán la mejor racha de partidos invictos del club, que actualmente se encuentra en 21 encuentros y que se remonta a la temporada 95/96, en la que el Levante logró el ascenso a Segunda División. Si bien las rachas no dan ascensos, sí son un buen indicador del gran momento de forma.

El Levante no será el único equipo de la zona alta con un desplazamiento complejo, al contrario, los cinco equipos que encabezan la clasificación buscarán obtener los tres puntos lejos de sus gente: el Granada visita El Plantío de Burgos, el Eibar realizará un largo viaje a las Islas Canarias para medirse al Tenerife, mientras que el Alavés jugará el lunes en La Cerámica ante el filial groguet. No obstante los de Calleja no se sentirán solos, ya que más de 300 granotas acompañarán al equipo en El Alcoraz después de la gran iniciativa de la plantilla, que decidió pagar el desplazamiento.

Enfrente el Levante se va a encontrar a una SD Huesca del Cuco Ziganda que compensa sus malos números como visitante (es el sexto peor de la categoría en esta faceta) con grandes actuaciones en El Alcoraz. Y es que los azulgranas solo han perdido un partido de los catorce que han disputado ante su gente, aunque eso sí cuentan también con muchos empates (6).

Como ya ha advertido Calleja en la rueda de prensa previa al partido, será un encuentro de máxima dificultad ante un equipo que cederá muy pocos espacios y que obligará a los suyos a tener paciencia con el balón y a estar atentos a las transiciones rivales, que son claramente su mayor amenaza. El propio Ziganda también apuntó ayer hacia ese plan de partido. El navarro aseguró que espera que los suyos se hagan fuertes a partir de «un bloque bajo muy junto, sin dejar espacios, defendiendo muy bien y siendo capaces de amenazarles».

La expedición granota emprendió ayer el viaje con muchas bajas y con tan solo 19 jugadores convocados, ya que la enfermería no para de acoger jugadores. El último en caer lesionado fue un Vicente Iborra al que ya le tocó ejercer de central la semana pasada por las numerosas bajas en esta parcela y que terminó el entrenamiento de ayer con algunas molestias musculares que le impedirán tener minutos esta tarde en Huesca.