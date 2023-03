Rubén Baraja no quiso hacer sangre con la decisión de Alberola Rojas y Jaime Latre de no señalar penalti de Franck Kessié a Fran Pérez en el minuto 85’, pero reconoció que le sorprendió que al menos el árbitro principal no fuera al monitor a revisar la jugada. «Es lo de siempre. Es interpretación. Hay una línea muy delgada entre el acertar o el equivocarse. Lo que sí me ha sorprendido es que el árbitro no haya ido a verlo al VAR como ocurrió el otro día en Mestalla. Estas cosas te dejan sin saber lo que hay que hacer en estas situaciones. Hay contacto y si pita o no ya es cosa de interpretación del árbitro o del VAR. Yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de que hay situaciones que son interpretativas. Si el colegiado no lo ve penalti tendrá sus motivos. En otras ocasiones se revisa, se mira de nuevo una y otra vez, esta vez ha sido muy raro. Estas decisiones te pueden ayudar a sumar puntos, te permitía meterte en el partido y te daba el premio de sumar», manifestó.

El técnico prefiere quedarse con lo bueno que dejó el partido. «Hemos tratado de mantenernos siempre en el partido y tuvimos nuestras acciones. Nos faltó definir y hacer gol. Ellos en la primera han hecho el gol. Nosotros tuvimos varias, como una de Lino tras robo... y la pelota no entró. Luego nos mantuvimos bien el partido, modificamos tras la expulsión para tener más jugadores en zona de remate y tuvimos más opciones. Pero sin acierto lógicamente no puedes sumar puntos. Hay que insistir y seguir por esta línea, sumar lo de hoy y extraer lo positivo para sacar algo bueno del próximo partido. Hoy nos faltó acierto para igualar las situaciones o resultados. Ahora a pensar en el siguiente partido en Mestalla, que es decisivo». El técnico valoró el partido de Fran Pérez y Jesús Vázquez. «Jesús tiene mucho que mejorar pero nos ha dado una buena sensación y Fran mucho desparpajo. Tenemos que ir dándoles minutos poco a poco pero sin olvidarnos de la situación en la que estamos. Vienen trabajando bien y nos pueden complementar en muchas fases del partido y de la temporada», afirmó. Hugo Guillamón fue más contundente sobre la jugada polémica del partido. «Es una jugada en el lateral del área, me da la sensación de que lo iba a pitar, ha decidido que no, pero para eso está el VAR. Me han dicho que le pisa, que hay contacto, el árbitro mismo lo dice».