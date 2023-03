El Valencia Basket recibe esta noche al Emporio Armani Milán con la necesidad de generar un nuevo pico ascendente en su trayectoria europea, si lo que pretende es quedarse entre los ocho primeros cuando termine la fase regular a mediados de abril. Con apenas 48 horas entre ambos, el equipo de Álex Mumbrú afronta en la Euroliga los dos primeros partidos de una recta final de ocho. Marzo se presenta como un mes decisivo a la caza de un sitio en el top 8, con la disputa de hasta seis duelos en poco más de tres semanas y, únicamente, dos de ellos en la Fonteta: EA7 Milán y, en la semana de Fallas, Fenerbahçe.

Por ello, la importancia del choque de hoy contra un Milán al alza, que trata de apurar sus escasas opciones de llegar a tiempo de meterse entre los ocho mejores. Después de la excelente serie de seis victorias en siete duelos, que le valió para auparse en el citado top 8, las dos últimas derrotas frente al Olympiacos y el Cazoo Baskonia han sacado a los ‘taronja’ de esa zona de privilegio en la competición más pujante del Viejo Continente. La humillante caída en Vitoria relegó al Valencia BC a la décima plaza, a un triunfo del Anadolu Efes, octavo y con un partido menos en su casillero.

Asimismo, el partido contra los pupilos del cuatro veces campeón de Europa, Ettore Messina, supone la oportunidad de frenar a un peligroso rival que aterriza con una racha de cuatro victorias consecutivas y, sobre todo, de descabalgar de la pelea al conjunto italiano, decimocuarto, con un balance 10-15 y un partido menos.

Con tres triunfos menos que el Valencia, el Milán se presenta en la Fonteta tras haber vencido sin pausa a Olympiacos, Panathinaikos, Estrella Roja y Baskonia en su feudo del Mediolanum Forum. Una vez superado el pésimo inicio de competición, en el que encadenaron nueve derrotas en plena plaga de lesiones, los de Messina son ahora un equipo con energía renovada gracias al impulso anímico de las victorias y la recuperación de dos de sus piezas más importantes, Shavon Shields, y el director de orquesta Kevin Pangos. Sin embargo, tendrán difícil poder contar hoy con el hombre que ha liderado su reacción, el base Shabazz Napier, quien sufrió un esguince en el tobillo el domingo en la Serie A italiana.

Álex Mumbrú alertó de la complejidad del duelo con los italianos: «Es un gran equipo, confeccionado en su momento para ser muy competitivos, llegar a la Final Four e intentar ganar la Euroliga... pero por culpa de las lesiones no estaban ganando. Ahora están en un momento espléndido». No obstante, tanto el técnico como los jugadores ‘taronja’ tienen clara la fórmula para poder ganarles: defender 40 minutos como hicieron el domingo en la segunda mitad contra el Tenerife. Si consigue cumplir con dicho objetivo, el Valencia podrá jugar un partido distinto al de la primera vuelta. Entonces, la inestabilidad defensiva facilitó el triunfo del EA7 Milán (90-79), actualmente, uno de los bloques más en forma del torneo.

Con 13 jugadores disponibles, Mumbrú deberá hacer un descarte. Martin Hermannsson aguarda la oportunidad de su primera citación tras dejar atrás una grave lesión en la rodilla de nueve meses.