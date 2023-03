La Pobla, Moixent, Almenara i Borbotó, campions de Frontó Individual al 4 i Mig

El frontó municipal José Ventura d’Almussafes va acollir dimecres i dissabte les primeres finals del 8 Campionat Autonòmic de Frontó Individual al 4 i Mig - Trofeu Diputació de València 2023. Pasqual CPV Pobla de Vallbona, Joan CPV Moixent, Dani CPV Borbotó i Yolanda CPV Almenara es proclamaren campions en les categories de Primera i Tercera cap de setmana, Segona entre setmana i Femenina B.

Cap de setmana

Pasqual Balaguer ja té un nou títol a les seues vitrines. L’experimentat jugador vallbonenc i el jove Albert Giner CPV Tavernes Blanques protagonitzaren una final de Primera categoria molt interessant, que es va resoldre per a Pasqual per un ajustat 32-28. Pasqual, quatre vegades guanyador de l’Individual, i Albert, subcampió l’any passat de Primera Entre Setmana, jugaven per primera vegada la final de la màxima categoria del cap de setmana en la variant del 4 i mig. El de la Pobla va portar la iniciativa a l’electrònic durant pràcticament tota la partida, però en el tram final va baixar lleugerament les seues prestacions i Albert va poder somiar amb un triomf que finalment s’emportà el jugador roig.

La final de Tercera, jugada abans de la de Primera, també va oferir un resultat molt equilibrat. Joan CPV Moixent, de blau, va superar a Poveda CPV Castelloner per 26-32. Tot i haver completat una fase de grups prou irregular, Joan va aconseguir eliminar a semifinals al campió de grup -Miguel CPV Quart- i adjudicar-se la final.

Els campions i subcampions van rebre els trofeus de mans de les vicepresidentes Elvira López i Lorena Soria.

Entre Setmana

La Segona categoria entre setmana ja té nou campió en la figura de Dani CPV Borbotó, qui va superar per 32-23 a Vidal CPV Vinalesa.

Pel que fa a la categoria Femenina B, Yolanda CPV Almenara, que havia sigut la millor a la fase regular, es va imposar a Marina CPV Marquesat per un clar 32-10.

Aquest dimecres, més finals

Ximo CPV Almenara i Pablo CPV Pelayo jugaran la final de Primera entre setmana aquest dimecres a les 18.30h en el frontó d’Almussafes.

A les 19.30h, també al frontó d’Almussafes, es disputarà la final de Tercera amb Pepe CPV Albuixech i Edu CPV Alzira com a protagonistes. Pendent quedarà, amb data per fixar, la final de la categoria Femenina A, entre Carolina CPV Meliana i Mar CPV Massalfassar.

Autonòmic. Primeres finals 1 Pasqual de la Pobla Vallbona i Albert de Tavernes Blanques. 2 Pasqual, altre titol al seu palmarés.

3 Vidal de Vinalesa i Noaret de Borbotó.

4 Joan Moixent i Poveda Castelloner.

5 Yolanda Almenara i Marina Marquesat. F