«Recuerdo estar en el aire, caer... y ya nada más, fue caótico»

Quique Llopis Doménech aterrizó ayer en el aeropuerto de Manises tras ser dado de alta en el hospital de Estambul, donde fue ingresado ingresó a media tarde del domingo después de sufrir una brutal caída cuando disputaba la final de los 60 metros vallas del campeonato de Europa de atletismo.

Nada más pisar suelo valenciano, el atleta de Bellreguard comentó a los medios de comunicación que lo recibieron en el aeropuerto que se encontraba bastante bien: «Bien, muchísimo mejor ya».

De sus recuerdos del incidente destacó: «Un poco caótico todo, no recordaba todo, he ido recordando poco a poco todo hasta el momento de la caída y ahora mismo lo recuerdo todo muy bien. Recuerdo estar en el aire, caer y ya pues, obviamente, ya no recuerdas nada». El atleta reconoce que no ha visto todavía su caída.

«Todavía estoy un poco dolorido de la cabeza, la oreja la tengo un poco taponada, pero nada, todas las pruebas que me han hecho han salido bien y me han dicho que con el tiempo lo del oído y la cabeza se solucionará», manifiesta Llopis sobre su estado físico.

Quique Llopis también quiso agradecer a todos el apoyo y las muestras de cariño demostradas hacia él: «Me han estado comentando, tanto mi padre como Toni me han comentado todo el apoyo que me han estado dando y, la verdad, es que estoy eternamente agradecido a todos por todos los mensajes de apoyo y todo lo que me ha ido llegando a través de mi padre». El atleta del Playas de Castellón piensa primero en la salud antes de plantearse la vuelta a la competición: «Lo principal ahora es la salud, y correr es secundario. Ahora, a recuperarme y espero volver lo más pronto posible obviamente». En su mente sigue el Mundial de este verano. «Si sí, a no ser que tengamos algo que no tengamos en cuenta, pero sí».

Respecto a la polémica creada con sus rivales, que no se preocuparon cuando lo vieron en el suelo. Llopis señala: «Ya te digo que no he visto absolutamente nada, pero me han comentado y yo creo que se sabe que en las vallas se cae muchísimo la gente y creo que no se dieron cuenta y ya está, tampoco le quiero dar más importancia». El atleta seguirá con las pruebas y recuperación en Gandía.

El entrenador de Quique Llopis, Toni Puig, analizó todo lo sucedido en Estambul y el estado de salud de su pupilo, a quien aconseja no ver las imágenes de su brutal caída. «Mi consejo es que no vea las imágenes pero al final las verá. Hay que analizar por qué se engancha, pero creo que en este momento, no procede. Lo único que me preocupa ahora es su estado de salud, ni siquiera su estado deportivo, sólo su estado de salud».