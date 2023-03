El trinquet Eusebio de Sueca completarà aquest diumenge les set finals del 12 Autonòmic Individual de raspall - Trofeu Generalitat Valenciana. A excepció de la categoria Veterans, tots els nivells masculins, de Primera a Quarta, coneixeran els seus nous campions. La categoria femenina es tancarà amb la final de 4ª.

Primera

Roberto CPV Alzira i Feo CPV Llosa de Ranes van complir amb el paper de favorits que els resultats de les anades de semifinals els atorgà. El jugador alzireny va caure a Gavarda davant Pau, però el 25-10 va ser suficient per a obtindre el bitllet cap a la final. Per la seua part, Feo va tornar a guanyar a Borja CPV Bicorp (25-5) i també és finalista. Serà la primera cita per a lluitar per aquest títol per als dos, els quals compartiren grup a la fase regular, amb triomfs en els dos casos per a Roberto. La final, Roberto-Feo, a les 12:00h.

Segona

La final de Segona oferirà un duel entre companys del CPV Muro (13:00 hores, la final). Tant Saúl com Sergio no tingueren problemes en desfer-se dels seus rivals - Javi CPV Polinyà i Edu CPV Alzira -, amb els mateixos resultats tant a l’anada com a la tornada: 25-0 en el cas de Saúl i 25-5 en el cas de Sergio.

Tercera

Els finalistes seran Jose Escorcia CPV Llosa de Ranes i Jordi CPV Dénia (11:00h.). Jose va haver de remuntar amb un 25-5 la seua eliminatòria contra Adrián CPV Gavarda, que deixà un 25-15 a l’anada. Jordi, qui també aconseguí un 25-15 a l’anada contra Isaac CPU Tamborí, sentencià a la tornada amb un 10-25 al seu favor.

Quarta A

Daniel CPU Tamborí i Raúl CPV Favara jugaran la final de Quarta A (16:30h.), després d’unes semifinals totalment diferents. Daniel deixà fora al seu company de club Saúl amb un doble triomf (5-25 i 25-10), mentre que Raúl va completar una èpica remuntada davant Moisés CPV Campanar; aconseguí igualar el 25-5 en contra de l’anada i, en la pròrroga, s’apuntà els dos jocs que li donaren accés a la final (35-5).

Quarta B

El CPV Alzira monopolitzarà la final d’aquesta categoria (17:30h.). Carlos i Edu Alpuente van ser els botxins d’Adrián CPV Alqueria d’Asnar -amb un doble 25-5- i de David CPV Sella (25-5 i 25-15).

Quarta C

El CPV Genovés serà el gran protagonista de la final (15:30h.). Andreu i Carlos deixaren fora a Fernando CPV Beniparrell i Pedro CPV Manises, respectivament.

Quarta Femenina

Maria CPV Rafelbunyol i Silvana CPV Oliva jugaran l’única final femenina pendent (10:00h.). La primera eliminà a Lydia CPV Alzira (25-5 i 20-25) i la segona a Paula CPV Genovés amb un doble 25-10.