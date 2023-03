El trinquet de Vilamarxant acollirà hui divendres i demà dissabte les set finals del 25 Campionat Autonòmic d’escala i corda - Trofeu Diputació de València, corresponents a les categories de Primera, Segona A, Segona B, Tercera A, Tercera B, Quarta A i Quarta B.

14 equips competiran en unes finals que arranquen hui mateix amb la de Quarta B i es completaran demà dissabte amb les altres sis, tres de matí i tres de vesprada. La província de València és la més representada amb 11 equips, encara que tant Castelló -amb Xilxes i Castelló- i Alacant -amb Petrer- també han classificat equips.

El CPV Castelloner és l’únic club que tindrà dos formacions en aquesta cita.

Aquest dimecres va tindre lloc a la Casa de la Cultura de Vilamarxant la presentació de les finals, amb la presència dels integrants dels equips que competiran en les partides pels títols. Segons el seu alcalde, Xavier Jorge, «Vilamarxant aposta per la pilota valenciana en totes les modalitats.

L’any passat acollírem les finals de galotxa i enguany ho fem amb l’escala i corda, que és la modalitat tradicional d’ací. Hem fet una aposta molt forta tant per l’escola com per les partides i hem arreglat el trinquet, que ara és l’enveja de tota la comarca».

Pedro López, vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, va voler destacar la importància del campionat: «És el torneig amb el qual comencem la temporada d’escala i corda per equips, i enguany és l’edició número 25, una xifra molt simbòlica. Hem triat Vilamarxant perquè té una instal·lació modèlica que reuneix les condicions òptimes».

Final inédita en Primera

Algímia d’Alfara i Les Alcusses Moixent disputaran una final inèdita en el campionat. De fet, és la primera vegada que els de la Costera es classifiquen per a la final de l’Autonòmic, mentre que per als del Camp de Morvedre serà la tercera cita pel títol, després dels subcampionats de 2016 i 2022. Els dos conjunts han sigut els més regulars durant la competició.

Acabaren la primera fase com a campions dels seus respectius grups i a semifinals mostraren una gran solidesa que els va permetre accedir a la final d’enguany.