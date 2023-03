Rubén Burgos analizó su trayectoria en la entidad tras convertirse en el técnico con más partidos al frente de uno de sus equipos sénior, al superar con el femenino los 231 choques que dirigió Miki Vukovic al masculino. Burgos admitió que el siguiente objetivo del su plantilla es ganar más títulos y que llevar al equipo a la Final Four de la Euroliga sería «un sueño». «Mi deseo siempre ha sido el día a día. Cada año queremos rendir un poco mejor. En el nivel en el que estamos, el siguiente deseo es ganar títulos. Es muy complicado. Siempre quieres tener presencia en las finales, es lo que te dará la opción, pero no siempre depende de ti. No sé si ya este año, pero llevar a Valencia BC a una ‘Final Four’ europea sería un sueño».

Asimismo, el exjugador del club entiende los equipos «como una familia» y apuntó que la clave del suyo es «el vestuario a puerta cerrada» y que ahí es «donde somos nosotras de verdad».