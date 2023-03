Leticia Romero es la encarnación del excelente momento de forma por el que pasa el Valencia Basket en vísperas de una de las etapas más importantes del curso: los cuartos de final de la Euroliga. El martes (20:00 h) comenzará en Italia la serie al mejor de tres partidos frente al Famila Schio a la caza de una plaza en la Final Four de mediados de abril. El grupo de Rubén Burgos aterrizará en ese primer asalto con bajas de peso, las de la polivalente Alba Torrens y la base Cristina Ouviña. Pero también, con las garantías que ofrece la temporada que se está marcando Leti Romero.

«Llegamos con muy buen ánimo, fuertes. En los últimos partidos hemos tenido bajas importantes, y se trabaja para que vuelvan pronto, aun así, tenemos una enorme ilusión por estos cuartos de final, así que vamos a darlo todo», comenta la grancanaria de 27 años, horas después de la exhibición que dio en el triunfo del

En la pista del Innova-tsn, Romero fue dueña y señora. Hizo lo que quiso para conducir al Valencia BC hacia su vigesimoprimera victoria en la LF Endesa. 18 puntos, diez asistencias y tres rebotes. Cinco días antes, frente al Tenerife, 17 puntos, ocho asistencias y seis rebotes. Dos actuaciones memorables en las que encestó 13 de 17 tiros, no perdió ni un solo balón y sumó 32 créditos de valoración en cada una de ellas.

La exterior de Agüimes (Las Palmas) ha demostrado de lo que es capaz. Pese a la ausencia de Ouviña, lesionada de la rodilla contra el Olympiacos, el Valencia competirá en Schio con una directora de juego formidable, secundada en la rotación por las jóvenes Elena Buenavida y Laia Lamana. «Me encuentro muy bien. Cada partido lo luchamos al máximo y cada una tiene su rol. Yo he tenido que dar un paso adelante, el equipo me ha dado la confianza para hacerlo, y eso es lo importante, que cuando una falta el resto dé el paso y lo estamos haciendo a conciencia», dice sobre su estado de forma que atraviesa.

En noviembre de 2019, la internacional española sufrió una grave lesión de rodilla que la apartó nueve meses de las pistas. El club no dudó en renovarla, y los frutos recogidos han sido tres temporadas de rendimiento creciente. En la actual, además, con un plus de regularidad. Romero solo se ha perdido uno de los 41 partidos oficiales y, junto a Gülich y Salvadores, comparte el honor de ser la jugadora con más apariciones por detrás de Lauren Cox, quien lo ha jugado todo. Evidentemente, con Torrens y Ouviña la situación sería ideal, aunque con la grancanaria al mando las ‘taronja’ siguen optando a la Final Four. «Si estuvieran seríamos un equipo más fuerte, aunque llevamos todo el año trabajando y el momento que vivimos es bueno. Vamos a competir seguro», afirma.

Una de las motivaciones especiales para la eliminatoria ante las italianas estará en el recuerdo de la previa de Euroliga de septiembre de 2021. Entonces, la derrota en Schio redujo claramente las opciones. «Sí... Más que revancha son las ganas de ganarlo todo y poder continuar en la Euroliga. Es un proyecto muy ilusionante por ser la primera vez que la jugamos, y tenemos la ilusión de ver hasta dónde podemos llegar», responde Romero, que conoce la competición de sus años en el USK Praga (2017-19), un lugar donde la sustituyó Ouviña cuando fichó por el Valencia. «Desde que vine siento el apoyo de la afición. Increíble, para mí, es la mejor de España. Se nota la ilusión de la gente. La Euroliga es difícil, pero todos juntos será más fácil», acaba, pensando en el segundo partido, el del viernes 17 en la Fonteta.