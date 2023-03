Un Va de Dona per a continuar endavant

La presència de la dona en la pilota ha augmentat de manera exponencial en els últims anys. El suport a iniciatives impulsades des de la Federació com el Va de Dona, que ha cobert la seua setena edició, és la mostra de que les dones de totes les edats reclamen i reivindiquen el seu espai en el nostre esport i que cal treballar dia a dia i any rere any cap a la igualtat real d’oportunitats i de reconeixement.

L’acte central d’aquesta setena edició va tindre lloc el divendres 3 a la Plaça Manises de València, on 350 dones i xiquetes de tota edat i nivell de joc, juntament amb homes i xiquets, es reuniren per a omplir els carrers i jugar a raspall, participar en els tallers de guants, visitar la fireta d’artesania i prendre part en la presentació del pròxim Campionat Autonòmic de Raspall. Però, a més, durant aquesta setmana s’han celebrat altres actes complementaris. El passat dimarts, els voltants de la Plaça de Benimaclet de València van ser l’escenari d’improvisades partides de raspall escolar. Els carrers Benicolet, Providència i Els Sants van estar envaïts per 150 alumnes dels centres educatius Carles Salvador, Marni i Mercerator, tant xiquetes com xiquets, per a iniciar-se en la pràctica del nostre esport. Menuts i menudes gaudiren d’un matí de pilota i diversió amb els tècnics i tècniques de la Federació i conegueren les normes bàsiques i els valors del joc de pilota, davant les mirades de vianants i curiosos, abans de fer-se la gran foto de família al crit de Va de Dona!. D’altra banda, fins demà dilluns es pot visitar al Hall de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny de la Universitat Politècnica de València (ETSID) l’exposició fotogràfica «Retrospectiva dels Circuits Fundación Trinidad Alfonso de raspall femení». En la mostra es pot conèixer la història dels circuits, el palmarés de les competicions (Sub18 i Sub23) i observar amb deteniment cartells i fotografies d’anys enrere, quan les jugadores que són ara professionals començaren a brillar amb llum pròpia a les categories joves. De fet, la pràctica totalitat d’elles integren el nucli dur del raspall femení professional: Victoria, Ana, Aida, Irene, Erika, Mar, Amparo, Myriam, Natalia, Anabel, Fanni o Marina, totes elles es proclamaren en algun moment dels últims 8 anys campiones o subcampiones dels circuits Sub18 o Sub23 i són la referència de les jugadores que ara es troben al programa de tecnificació i aspiren a arribar al seu nivell de joc. També a l’ETSID de la Universitat Politècnica de València, concretament al Saló d’Actes, i després de les finals del VIII Circuit sub18 i el I Circuit Promeses de raspall femení Trofeus Fundación Trinidad Alfonso al trinquet El Genovés, va tindre lloc xarrada sobre psicologia esportiva a càrrec de Cristian Segovia, psicòleg del Vila-real CF. Jugadores i jugadors integrants del programa de Tecnificació, pertanyents a clubs, professionals i públic en general va poder gaudir d’una interessant exposició del responsable d’un dels clubs esportius més importants de la Comunitat Valenciana, que enguany compleix 100 anys. Cristian Segovia va incidir en la importància de la preparació psicològica tant per als i les esportistes d’alt nivell com a totes les persones en general, a l’hora d’afrontar i intentar assolir els seus reptes personals. Ara ja toca pensar en el Va de Dona de 2024. Un any més, la iniciativa ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de València, la Fundació Esportiva Municipal, la Generalitat Valenciana, la Diputació de València, la Universitat Politècnica de València i Caixa Popular. Va de Dona! gran edició. 1 Els carrers de Benimaclet s’ompliren de xiquetes i xiquets per a jugar a raspall. 2 Els i les alumnes de Tecnificació gaudiren d’una interessant xarrada de psicologia esportiva a càrrec de Cristian Segovia, psicòleg del Vila-real CF. 3 Les jugadores de la selecció valenciana oferiren una exhibició de Joc Internacional al carrer Cavallers de València.4 k L’exposició fotogràfica retrospectiva dels Circuits FTA, altre de les propostes del programa Va de Dona 2023.F