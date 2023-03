La setena edició del Va de Dona, l’iniciativa que té com a objectiu visibilitzar i promocionar la presència de la dona en la pilota valenciana, es va tancar aquest divendres a la Universitat Politècnica de València.

El trinquet ‘El Genovés’ va acollir les finals dels Circuits Sub18 i Promeses de raspall femení Trofeu Fundación Trinidad Alfonso, amb la presència de Javier Mateo, regidor d’Esports de l’Ajuntament de València; Salva Escrivà, coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana; Sergi Borrás, project manager de Fundación Trinidad Alfonso; Susana Martínez i Lorena Soria, vicepresidentes de la Federació de Pilota Valenciana, responsables del lliurament de trofeus.

L’equip format per Clara CPV Borbotó, Mar CPV Massalfassar i Susanna CPV Rafelbunyol es va proclamar campió a la categoria sub18. El trio es va imposar a Laura CPV Carlet, Judith CPV Vall de Laguar i Marta CPV Meliana per 25-15 després d’una emocionant partida.

El conjunt roig prompte es va situar per davant al marcador, amb un avantatge de 10 per cap, amb Clara com a jugadora més destacada. L’equip blau va reaccionar; Judith, Marta i Laura començaren a tancar quinzes i aconseguiren equilibrar el resultat i inclús ficar-se per davant amb 10-15.

Amb una situació compromesa, arribà el torn de les roges. Clara, Mar i Susanna trencaren la treta blava i restabliren l’igualtat, i poc després tornaren a avançar-se (20-15) des del dau. Amb la partida ja de cara, la formació roja hagué de treballar-se l’últim joc per a fer-se amb el triomf per 25-15, i prendre així el relleu d’Ivet, Isabel (germana de Susanna) i Sandra, campiones al 2022.

Promeses

La final de la categoria Promeses, jugada abans de la Sub18, coronà com a primeres campiones de la categoria a Mar CPV Meliana i Emma CPV Meliana, substituta de la lesionada Luna CPV Moixent. La parella superà per 25-10 a Ana CPV Alfara del Patriarca i Carmen CPV Massamagrell en una partida prou intensa.

L’equip roig va començar més encertat el duel i agafà un avantatge de dos jocs, amb Emma molt inspirada en el tancament dels quinzes i Mar en la devolució de pilotes. El duo blau es va ficar per fi en partida i va poder plantar més cara, encara que no pogué trencar la treta roja.

Amb la partida encarrilada, Mar i Emma saberen conservar el seu avantatge amb solidesa, tot i que Ana i Carmen ho donaren tot per tal d’evitar-ho, amb la qual cosa es pogueren presenciar quinzes molt disputats. Finalment, el duo roig es va adjudicar el triomf per 25-10 i el primer títol de la categoria Promeses.