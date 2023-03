Ya hay decisión de la UD Las Palmas sobre el caso J. D. R., futbolista del juvenil División de Honor condenado por violencia de género la semana pasada. El presidente Miguel Ángel Ramírez, tras aclarar que el club no se había pronunciado -más allá de un comunicado de condena que sacó al día siguiente de hacerse pública la condena- porque la medida "se ha tomado hoy", y que "la UD Las Palmas se solidariza con la víctima" y está "en contra de cualquier tipo de maltrato", anunció que el delantero estará apartado durante un tiempo específico.

"Durante los 40 días que el chico hará trabajos en beneficio de la comunidad -también tiene una orden de alejamiento de un año-, va a estar entrenando en solitario con un preparador del club, pero no con el resto de compañeros", reveló el máximo mandatario antes de añadir: "Se le pondrá a su disposición unos profesionales para que realice unas terapias durante todo este tiempo con el fin de que esto no vuelva a repetir. Lo que no podemos permitir es una reincidencia. Es hasta donde podemos llegar".

"Cada niño es hijo de su padre y de su madre y no podemos entrar en la educación que cada niño tiene en su casa. Sí podemos exigir un comportamiento cuando se está dentro de nuestro club, tanto como jugador como fuera, porque las cosas que tú hagas en tu vida privada afectan a la entidad, como es este caso", agregó en el mismo sentido.

Ramírez, en cualquier caso, descartó la expulsión del jugador. "Tú tienes un jugador que apunta a estrella, lo dejas salir y ya tiene contrato con otro equipo. Y en el caso que nos ocupa, ya tiene ofertas de otros equipos para irse si lo echamos. Aquí al final cada uno va a lo suyo", comentó, antes de sentenciar: "Este chico es un activo de la UD las Palmas y nosotros vamos a defender el activo".

Sobre la influencia que pudiera tener en la decisión de la UD el hecho de que J. D. R. esté representado por la agencia Lilium By APS que dirige Alicia Pérez, con la que Ramírez mantiene una estrecha relación, aseguró que es "ninguna".

"Tratamos de tener una buena relación con todas las empresas de representación que hay en el fútbol base. Con los que no tenemos buena relación tratamos de que no representen a nuestros jugadores porque lo hacen para intentar llevárselos a otros equipos. Por lo tanto, si un jugador está con los representantes afines, evidentemente la solución es mucho más fácil que si a ti te representa alguien que lo que está buscando es llevárselo de aquí. Este no es el caso, tiene una buena representante con la que yo tengo una magnífica relación y que hasta ahora no nos ha fallado".

El derbi

En cuanto al derbi del sábado (17.30 horas) en el Heliodoro, Ramírez, que no estará presente en el recinto chicharrero "por motivos profesionales", aseguró no sentirse sorprendido por las 690 entradas que el Tenerife cedió a la UD porque "son las mismas" que el club blanquiazul recibió para el partido de la primera vuelta en el Gran Canaria. En el plano deportivo, después reconocer que la UD Las Palmas de los últimos partidos "no es la que estamos acostumbrados a ver", señaló: "Me parece un partido más en cuanto a que se juegan tres puntos, pero sabemos lo que significa para nuestros aficionados. Por ellos, tenemos que ganar como sea".