El Celta de Vigo confirma a golpe de lona el autor del esperado himno del Centenario del club. El anuncio ilustra el tuit con el que empezó todo: "¿Puedo intentarlo?". Con esta frase se postuló por sorpresa C. Tangana entre los candidatos de una encuesta en la que no estaba incluido. Y a su pregunta, lanzada hace dos años, el club confirma ahora: "Dálle Pucho!"

Las quinielas sobre el autor o autores del himno del centenario abarcaban un amplio elenco de cantantes que además son celtistas. El club guardó hasta hoy un férreo silencio sobre los nombres, y tan solo desveló que serían "celtistas con gran talento" y que el himno vería la luz en primavera.

"Un himno todo guapo"

C. Tangana siente el escudo celeste desde pequeño, una pasión que le inculcó su padre: "Soy del Celta por mi viejo. Al final uno es del equipo que toca. Y mi padre es de Vigo y del Celta a muerte", confesó en una entrevista.

El pasado verano, 'El madrileño' ofreció un apoteósico concierto en la ciudad olívica en el que volvió a reivindicarse como celtista.

"Voy a hacer un himno que va a estar todo guapo, eso lo sabe todo el mundo", declaraba hace dos años a los pocos días de postularse como autor. Entonces, Antón Álvarez (nombre de pila de C. Tangana) era consciente de la división que causaba entre los aficionados: "La verdad es que molaría [componer el himno] pero he visto que en Twitter hay división de opiniones y si a la peña no le mola, yo paso", aseguraba el madrileño.

Sin embargo, su sugerencia fue acogida por el propio presidente Carlos Mouriño con los brazos abiertos: "Se ofreció y estamos ilusionados con ese contacto. Tendríamos que buscar la idea de él y a ver si pudiéramos meter algo de galleguidad, sería lo ideal", declaraba el mandatario entonces.