El Valencia ha resucitado en la lucha por la permanencia después de casi tocar fondo hace unas semanas. La sonrojante racha de 1 punto de 24 posibles, que dejó al equipo en penúltima posición, ha sido paliada principalmente por la mejoría defensiva. Desde que Rubén Baraja se sienta en el banquillo del Valencia el equipo solo ha encajado dos goles y ha dejado la portería a cero en dos de los cuatro encuentros disputados.

Y el Pipo lo ha logrado recuperando a los cuatro centrales, por un lado, y ‘fabricando’ su candado de confianza, por otro. Y es que la pareja Diakhaby-Cenk, empleada por el vallisoletano en la segunda parte del Barça-Valencia y durante los 90 minutos del choque ante Osasuna, no han recibido ni un solo gol. Juntos estaban inéditos hasta la cita del Camp Nou. El franco-guineano y el turco no habían coincidido ni un solo minuto (en liga) como tándem defensivo ni con Gennaro Gattuso ni con Voro. Es cierto que solo han jugado 125 juntos en total, pero los rivales, Barça y Osasuna, eran de gran enjundia y las sensación de solidez y seguridad no pudo ser más palpable.

En cualquier caso, el paso al frente defensivo es un mérito general de la plantilla, también de Cömert y Paulista. De hecho el suizo y el brasileño también fueron partícipes de las dos últimas porterías a cero del equipo (ante Real Sociedad y Osasuna). La victoria por la mínima frente al cuadro txuri urdin se fraguó con una zaga formada por Diakhaby y Paulista. El resultado fue que ninguno de ellos apenas sufrió. Tras el descanso Cömert ocupó el sitio del veterano central por una lesión y el guion fue prácticamente calcado: sin fisuras.

Es evidente que los cuatro zagueros han elevado sus prestaciones en las últimas semanas. Estaban obligados si querían salir del pozo en el que se estaban hundiendo cada vez más. Independientemente de su nivel individual, es evidente que el sistema Baraja les favorece: líneas más juntas y unos metros más atrás, además de ser más compactos y dar menos pie a quedar expuestos.

El valencianismo decide

En una encuesta planteada en la web de SUPER, se ha preguntado a los usuarios qué pareja de centrales prefiere. La opción elegida ha sido la pareja Cenk-Cömert con el 42 por ciento de los votos. El dúo turco-suizo solo ha coincidido cinco veces sobre el verde este curso (ya sea desde el inicio o en cualquier momento del partido) y ha encajado tres goles. La segunda opción más votada, con el 35 por ciento de los votos, es la ya mencionada pareja Diakhaby-Cenk. El resto de las opciones ya quedan muy alejadas en votos que las dos prioridades. Diakhaby-Paulista registra el 11 por ciento tras haber recibido siete goles en los seis partidos que han coincidido. El tándem Cenk-Paulista, que han recibido cuatro goles en dos partidos, han recibido el cuatro por ciento de los votos. La pareja más utilizada de la temporada, Diakhaby-Cömert, ha sido la penúltima prioridad con el tres por ciento de los votos. Juntos han jugado 10 partidos y han recibido ocho goles. En última posición, Cömert-Paulista (cinco goles en cuatro partidos).