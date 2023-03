Si se pregunta en el Real Madrid, la respuesta, tímida y sin nombres y apellidos que habiliten el entrecomillado, es que, en efecto, Juni Calafat, el 'cazatalentos' blanco, ha hecho en los últimos tiempos algún viaje a Alemania. Sin más detalle. En el mercado, en cambio, no hay vacilaciones. "El Real Madrid ya ha hablado con el Borussia Dortmund sobre Jude Bellingham. Y también con el padre del chico. Ellos no lo van a reconocer por prudencia, pero la cosa tiene buena pinta para sus intereses", desliza un agente internacional de futbolistas, con buenas conexiones en la Bundesliga.

El nombre del joven centrocampista inglés hace tiempo que están subrayado en rojo en la lista de pretensiones del Real Madrid para la próxima temporada. Calafat, jefe de ojeadores del club blanco, una figura en auge tras sus apuestas exitosas por Valverde, Vinicius, Rodrygo y Camavinga, está al cargo de una operación destinada a culminar la operación renove del centro del campo blanco. Pero el Liverpool, el mismo club que este martes aspira a dar la campanada y eliminarle de la Champions en el Bernabéu, no está dispuesto a renunciar a una de las piezas más codiciadas del actual mercado mundial.

Más de 100 millones

Es el otro Real Madrid-Liverpool, uno que no durará 90 minutos (o 120) como el de este martes, sino varios meses. De hecho, hace tiempo que se está disputando y de momento pocos se atreven a conceder un vencedor clave para una batalla de nueve cifras, pues el mercado da por descontado que la operación se elevará por encima de los 100 millones de euros. Bastante por encima, incluso, con boletos para acercarse a los 150.

"No me gusta hablar de dinero cuando hablas de un jugador como él. Todo el mundo puede ver que es simplemente excepcional", aseguraba Jürgen Klopp tras la eliminación del Dortmund y cómo esto podía influir en su precio o salida. El técnico alemán es un factor de decisión importante, de ahí que nunca repare en buenas palabras hacia el mediocampista.

"Si mencionas a alguien que no tiene ni idea de fútbol: '¿Qué edad crees que tiene Bellingham?'. Nadie se acercará. Dirían 28 o 29, porque juega con mucha madurez. Hizo un Mundial excepcional. Las cosas en las que puede mejorar son fáciles de aprender. Entonces, ¿por qué hablar de dinero? No pongamos obstáculos a su desarrollo", añadía Klopp desde la trinchera en la que el Liverpool lucha por clasificarse para Champions tras una temporada complicada en la Premier.

Un 'box-to-box' de 19 años

Más escueto ha sido Ancelotti cuando se le ha preguntado. "Bellingham es un gran medio, pero me quedo con los míos, que los tenemos muy buenos. Sobre todo los jóvenes, como Valverde, Camavinga o Tchouaméni", respondía a principio de año, cuando el recuerdo del Mundial estaba más fresco. El italiano ponía en valor las vértebras de una espina dorsal, donde Bellingham tendría un papel fundamental si se tiene en cuenta la rampa de salida en la que están Kroos y Modric.

La dosificación de minutos de la eterna pareja no convence ni funciona. El futuro de ambos está en el aire y finalizan contrato en verano. Arabia Saudí ya ha tentado al croata para convertirlo en otra de las estrellas de su liga local. A diferencia de otros fichajes pretéritos, Bellingham ya ha tenido un papel protagonista, tanto en el Dortmund como en Inglaterra en un Mundial.

"Juega como si fuera un veterano. Es un perfil muy difícil de encontrar. Un 'box-to-box' que mezcla la elegancia de un cinco con el ímpetu de un ocho", le definía Vinny Samways para este diario durante la cita de Qatar. Esa versatilidad es la que hace que su encaje sea fácil, incluso en un vestuario con 'overbooking' de mediocampistas como el del Liverpool. Aunque se espera reforma en Anfield.

Reforma del mediocampo en Anfield

La opción de compra sobre Arthur Melo no se ejecutará. A priori, no se renovarán los contratos de Naby Keita y Alex Oxlade-Chamberlain. El veterano James Milner, de 37 años, también es posible que salga. A esto hay que sumar que el nivel de Fabinho y Henderson, a pesar de actuaciones recientes como el 7-0 al Manchester United, no es el que era.

Bellingham tiene contrato hasta 2025 con el Dortmund, al que la eliminación en octavos de Champions ha generado "un serio problema" con el mediocampista inglés, según la prensa alemana. “Es un talento de talla mundial, él tiene que saber lo que hace”, aseguraba Emre Can, compañero en el Borussia, haciendo público el ruido que rodea a Bellingham, cuyo destino -del que también quieren formar parte el Chelsea o el Manchester United- se juega esta noche en el Bernabéu.