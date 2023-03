Tras imponerse al Famila Schio, el Valencia Basket empató en la Fonteta la serie de cuartos de final y se halla a una sola victoria de seguir haciendo historia, de meterse por primera vez en la Final Four de la competición de clubes más importante. Gracias al rendimiento sobresaliente de todo el equipo, con el brillo especial de Raquel Carrera (21 puntos, 11 rebotes y 33 de valoración), y a un extraordinario ambiente en las gradas de la Fonteta, las ‘taronja’ tumbaron al campeón italiano y el miércoles, 22 de marzo, lucharán en Schio por estar en la final a cuatro de la Euroleague Women.

El Valencia BC salió a tope. Los triples de Lauren Cox y Leti Romero lo mantuvieron al frente (8-5, m. 4), justo hasta que una sensacional Carrera tomó el relevo. La gallega respondió a las canastas de Constanza Verona y Jasmine Keys. Solo Rhyne Howard, con un tiro exterior, neutralizó los puntos de la pívot internacional (14-14, m. 7). Pero Raquel no paró, siguió explosionando la zona italiana y frenando a Astou Ndour. Con un fantástico aro pasado, llegó a los diez puntos y el equipo al +3 (18-15, m. 9). Una renta que se esfumó con dos acciones de Martina Bestagno y Egle Sventoraite en el final de cuarto (18-19, m. 10).

La valiosa ayuda de Torrens

El segundo acto empezó con la buena nueva del regreso de Alba Torrens, lejos de las pistas mes y medio por problemas en la rodilla. La alero devolvió el mando con un triple muestra de su enorme personalidad (21-19, m. 11). Poco después, Marie Gülich se unió a la fiesta anotadora con un 3+1 (27-22, m. 12). Queralt Casas regresó para volver a distanciar a las suyas (38-27, m. 15). Solo el talento de mujeres como Howard y Keys mantenía al Schio en pie (38-35, m. 17). Aunque Cox se sumó en un instante de necesidad para, en poco tiempo, apuntarse un 2+1, sacarle la segunda personal a Ndour y volver a marcar raya desde la línea de tres (44-35, m. 18). Pese a ello, Keys seguía demasiado suelta. Y, a los puntos de la interior estadounidense, se uniría un último y dañino triple de Verona (46-42, m. 20).

En el tercer cuarto, el Valencia BC siguió siendo mejor equipo. En la pintura, Gülich y Carrera, en perfecta conexión con Romero, forzaron el tiempo muerto rival (52-42). La diferencia se disparó hasta el +11 nuevamente, gracias a la puntería de Leti Romero (55-44, m. 23). Pero, otra vez, las italianas subsistieron a base del talento de Keys y Mabrey (55-49, m. 25). Verona alargaría la vida de su equipo. La base contestó a un triple de Torrens, productiva en sus minutos sobre la pista, y redujo la renta aprovechando una técnica de Cierra Burdick (66-59, m. 30).

El público se levantó con el ‘puñal’ exterior de Elena Buenavida (69-61), al que pronto replicaría Howard (69-63, m. 32). Esta vez, con la afición llevándolo en volandas, el equipo no se cayó, sacó fuerzas de flaqueza y se agarró a su intensa defensa durante 40 minutos. Gülich, inmensa, colocó dos tapones a Ndour, y el aire venía con las canastas de Ángela Salvadores y Burdick (76-67, m. 37). Pero una vez más, el Schio no tiró la toalla. Giorgia Sottana, de tres, y cinco puntos consecutivos de la letal Mabrey pusieron el marcador al rojo vivo (76-75, m. 39). Mabrey la tuvo, pero no acertó. Un rebote de oro de Carrera inició la jugada de la victoria final, un triple, jugando con el hierro, de Cox (79-75, m. 40) a 16 segundos del final.