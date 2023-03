Carlos Sainz no ha tenido el control de la clasificación como esperaba. Los problemas se han acumulado para el piloto de Ferrari, que confía en la capacidad de reacción de su equipo y la suya propia para remontar en la carrera de este domingo, que abordará desde la cuarta posición de parrilla.

"Ha sido un día muy difícil, sobre todo a partir de la clasificación, no conseguía encontrar la vuelta y ha sido un alivio que al final Leclerc hiciese el segundo mejor tiempo con el coche". ha valorado con optimismo: "Son muy buenas noticias. Todavía no es donde queremos estar porque nos gustaría ser primero y segundo. Sigue demostrando que tenemos algunas debilidades aquí y allá y además hay que contar que Max Verstappen no estaba en la lucha, pero sigo pensando que podemos hacer una buena carrera mañana", augura Carlos.

Respecto al SF-23, Sainz reconoce que "no tiene la trasera más predecible que he conducido en mi vida, aún no estoy seguro de si es el coche o la preparación de los neumáticos en el sector uno, debo investigarlo un poco".

"Mañana vamos a tener que hacer un buen día. Creo que tenemos el potencial, pienso que el ritmo de carrera debería ser mejor, así que vamos a ser pacientes, aunque creo que podemos aspirar a un podio. Nos hemos centrado mucho en la preparación de la carrera, así que quizá podríamos haber llegado un poco más preparados a la sesión de clasificación y por eso me costó un poco. No obstante, creo que Charles demostró de lo que es capaz el monoplaza, así que si hubiéramos tenido un día limpio, mañana saldríamos segundos", ha zanjado.