Rubén Baraja fue autocrítico en la rueda de prensa, reconociendo la superioridad de los colchoneros pero también «disgustado» por los errores propios. «Afrontar estos partidos es un reto pero me hubiera gustado competir de otra manera, hay que ser autocríticos. Nos ha faltado ser un equipo más junto», explicó a los medios. El vallisoletano esperaba otra versión de los suyos y lanzó una adverencia para lo que viene: «Si no competimos como equipo nos va a costar mucho más salir de la situación».

El ‘Pipo’ incidió en el paso atrás con respecto a cualidades que se habían demostrado en las citas previas: «No hemos encontrado los caminos y hemos perdido virtudes que teníamos como la solidez, ser presionantes, ganar segundas acciones, intensidad... nos han superado en todas esas cosas». Será necesario recuperar todo eso para lo que viene ahora, que es una sucesión de duelos directos tras el parón para las selecciones.

Otro aspecto que señaló fue la dificultad al «entender el partido» en cuanto a la distancia entre líneas. Tras ello fue especialmente crítico con el inicio de la segunda parte, más allá del gol de Carrasco: «No hemos salido con la concentración necesaria y ese 2-0 nos ha hecho mucho daño. El equipo en la parte final ha tratado de querer pero no hemos podido». La receta para volver al camino de las victorias contra el Rayo es clara para él: «Hay que volver a recuperar lo que hemos venido haciendo bien y ser autocríticos para volver a crecer».

Sobre la polémica del gol anulado a Hugo Duro opinó que no hay voluntariedad pero no quiso darle más vueltas:» No estamos teniendo suerte en estas acciones pero ya no podemos valorarlo más». Finalmente celebró haber podido contar por primera vez con Cavani y confirmó que no quería forzarlo. «El parón le va a venir bien para ganar esa mejora física. Lo bueno de hoy es que hemos recuperado jugadores que estaban lesionados», sentenció el técnico.

Gayà, en la misma línea

Igual de autocrítico fue el capitán: «Nos ha faltado competir mejor». El lateral es consciente del nivel del Atlético pero reconoció que los suyos no hicieron bien las cosas: «No hemos sido capaces de llevar el partido a donde queríamos, hemos sufrido atrás y les hemos dejado muchos espacios entre líneas. A partir de ahí nos han generado bastante peligro, hoy no hemos hecho un buen partido». Pese a ello, Gayà tiene plena condianza en que el equipo conseguirá la permanencia: «Viene un tramo decisivo donde nos vamos a jugar muchísimo y tenemos que estar unidos para salir de ahí lo más pronto posible».

Cavani, mes y medio después

Edinson Cavani reapareció en competición un mes y una semana después de la lesión muscular que lo había apartado de los últimos cuatro encuentros de su equipo. El atacante uruguayo entró en el minuto 70 en sustitución de Hugo Duro, ya con 3-0 en el marcador a favor del equipo rojiblanco.

Cavani se lesionó el pasado 11 de febrero contra el Athletic Club en Mestalla, cuando fue sustituido al cuarto de hora, y se había perdido desde entonces los duelos ante el Getafe, la Real Sociedad, el Barcelona y Osasuna.