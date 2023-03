Nuevo empate y lo que es peor a cero. Tres son los partidos en los que el Levante no consigue marcar. Demasiados para un equipo que su único objetivo es el ascenso y para conseguirlo hay que ganar partidos y para conseguirlo no queda otra que hacer goles. Sé que es una perogrullada pero es la pura realidad. Desde que rompió la racha de partidos sin perder en Huesca, los otros dos, el de casa ante Albacete y el del otro día en Málaga un fiasco. Es cierto que no perdió, pero sumar un punto en cada encuentro es muy poco. Es cierto que se crean oportunidades, no tantas como yo particularmente pienso que se deberían crear, pero no se materializan y ese es un problema a resolver y cuanto antes mejor. Los partidos los controla es cierto pero eso no es suficiente Van pasando las jornadas, varios son los equipos que buscan lo mismo y al final tres son los beneficiados.

Entiendo que la temporada es muy larga y mantener la misma línea desde el principio hasta el final no es fácil. Todos los conjuntos pasan un bache o tienen un bajón a lo largo de la misma, solo hace falta un repaso por la clasificación para ver a quien le ha ocurrido, Alavés, Eibar y hasta el propio Las Palmas han sufrido algún revés parecido al del conjunto valenciano, ahora queda levantarse de estos tres últimos compromisos y volver a la senda de la victoria. El trabajo es para Javi Calleja y sus jugadores. Tienen que tomarse ya cada partido como si fuera la gran final, es verdad que queda mucho por delante, pero hay que darse cuenta que cada vez menos. El déficit del gol gran problema a resolver, la nueva oportunidad el próximo sábado en Santander ante el Racing. Los cántabros andan por una zona un tanto tranquila de la tabla, pero tampoco pueden fiarse por si las moscas. Ejemplo claro el de Málaga, que anda por lo cola de la clasificación, y gracias al VAR que no dio validez al gol conseguido por Rubén Castro pudo el Levante sumar un punto. Más vale eso que nada dice un buen amigo granota, pero no es suficiente. El bajón cuanto antes se supere mejor. El calendario aprieta.