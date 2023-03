Lo que le faltó al Villarreal en Europa, le sobró en Pamplona: goles y eficiencia cara a puerta. No fue la única clave para seguir de pie en la pugna por regresar a una competición continental la próxima temporada. El Submarino basó su fuerza en la recuperación de su fiabilidad defensiva y superó hasta cuatro bajas por lesión de hombres importantes (Pedraza, Gerard, Albiol y Terrats). Si en ante el Anderlecht falló hasta siete ocasiones nítidas, ante Osasuna el porcentaje de efectividad fue muy alto, pero además apenas dejó al conjunto navarro inquietar a Reina. Una victoria que devuelve la tranquilidad con 15 días por delante para preparar la visita de la Real Sociedad.

No era fácil la papeleta para Setién. El cántabro alineó el que ahora se apunta como el mejor once posible. Sin embargo, lo más importante no era ni el dibujo, ni el nombre de los elegidos, sino la actitud y recuperar el orden táctico. Era una cuestión de amor propio. El Villarreal tomó el mando desde el principio. Y en el minuto 14 el equipo amarillo se adelantó. Mejor no podía ir la tarde. El Villarreal jugó con mucho orden el resto del partido y Morales resolvió en el tramo final con dos goles. Victoria a lo grande.