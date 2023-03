Flavio Briatore fue el impulsor de la carrera de Fernando Alonso, al que acompañó en sus dos coronas mundiales (2005 y 2006) con Renault. El italiano, que sigue asesorando al español en materia de contratos y mantiene una estrecha relación con él, ha analizado en ‘Il Corriere della Sera’, el «excepcional» arranque de temporada de Fernando en Aston Martin, tras los dos podios. «Con 41 años es más rápido que cualquier veinteañero», subraya Briatore, que ataca a la cúpula de Alpine: «Decían que era demasiado viejo, que no era un hombre de equipo. Disparates. Solo dale un coche rápido y Fernando trae resultados». «Nos ofrecieron un contrato de dos años mientras otros, con la excusa de la edad, solo uno. Supimos que Lawrence Stroll estaba formando un gran equipo. Ahí vimos las ganas de cambio que no había en Alpine. Red Bull es superior, yo pero no daría ya por acabado el Mundial. Si tiene la oportunidad de ganar, Alonso no la dejará escapar».