La segona jornada del 40 Campionat Autonòmic de raspall - Trofeu Diputació de València es disputa aquest cap de setmana amb tres partides el dissabte a partir de les 18:00 hores. El Genovés A s’enfrontarà contra Les Alcusses Moixent A; Cepsa Alzira jugarà el duel ‘fratricida’ contra Family Cash Alzira B i l’equip de Xeraco A rebrà a Bicorp A. Diumenge, a les 17:00, Gavarda A jugarà contra La Vall B.

A les úniques dos partides que es jugaren a la primera jornada, Xeraco es va imposar al trinquet de Moixent davant Les Alcusses Moixent A (15 per 40). Per altra banda, CPV La Vall B i CPV Genovés s’enfrontaren al trinquet de Càrcer. L’equip del Genovés va guanyar 10 a 40 i, per tant, pel moment s’encapçala el campionat.

La resta de partides es van atrasar degut a la final de l’Autonòmic Individual que es va disputar a Sueca el mateix cap de setmana.