Después de descansar todo el fin de semana gracias al parón de selecciones, el Valencia CF regresa hoy al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna y encara una semana clave en la ‘operación permanencia’. El equipo no ha llevado nada bien los parones de selecciones, pero tendrá una semana limpia y entera para trabajar en el mejor regreso posible y en solventar una serie de problemas que le están lastrando a nivel competitivo.

Los de Rubén Baraja juegan el próximo lunes para cerrar la jornada, por lo que tienen entre uno y dos días más de descanso que sus rivales directos por la permanencia y también más días para trabajar con los internacionales que se irán incorporando a lo largo de la semana desde sus respectivas selecciones. El encuentro contra el Rayo Vallecano es clave para afrontar el mes de abril, clave por enfrentamientos directos, y esta semana es decisiva porque a pesar de ciertas mejoras que han llegado desde el aterrizaje del nuevo entrenador, el equipo necesita todavía progresar en determinados aspectos del juego. En los primeros días de la semana el trabajo ofensivo debe ser concienzudo, dado que por el parón internacional no se ha quedado en Paterna ningún centrocampista y solamente Gabriel Paulista como central, mientras que los delanteros están todos a disposición del técnico. Y no solamente por cantidad de efectivos, sino porque precisamente el gol está siendo el gran punto débil del conjunto blanquinegro. Lo cierto es que el equipo era un drama a nivel defensivo y sufría mucho en la pelota parada cuando llegó el Pipo y le ha puesto remedio en la Ciudad Deportiva de Paterna. Salvo en el Metropolitano el Valencia ha sido sólido y casi no ha recibido disparos, pero en ataque el drama es total.

Los blanquinegros son ahora mismo el sexto conjunto que menos goles realiza de toda la Primera División con 28, pero lo especialmente alarmante es que 25 de ellos se anotaron en la primera vuelta (un promedio de 1,31 por partido) y solamente tres en toda la segunda (0,4 por encuentro). Los datos también señalan que el Valencia es, con cinco, el conjunto que menos tantos ha anotado de los últimos 10 choques disputados. El equipo lleva días trabajando con Edinson Cavani, principal responsable del gol, y con Hugo Duro desde que LaLiga se detuvo para los partidos de las selecciones, y esta semana está previsto que Baraja pueda trabajar también con Marcos André.

La mejor versión

Los últimos partidos del parón internacional serán el próximo martes y a partir del miércoles se irán incorporando los jugadores internacionales.

A partir de ahí Baraja los tendrá a todos en disposición de trabajar para conseguir la mejor versión del equipo, la exhibida contra Real Sociedad y CA Osasuna. Y es que a pesar de que es urgente solventar el problema de anotación, en el cuerpo técnico siguen mentalizados en que salvar al Valencia sigue pasando por construir una versión muy fiable a nivel defensivo, por lo que con todos disponibles tendrá cerca de cuatro días para asentar los mecanismos que tan buen resultado han dado en los envites como local y enderezar el rumbo después del encuentro en el Metropolitano, que más o menos entraba dentro de lo esperable por el estado de forma de los del Cholo Simeone. La sesión de hoy será a las 18:00 de la tarde para que los jugadores apuren su libranza de fin de semana y también trabajar a una hora más agradable a nivel de temperatura.