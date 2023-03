José Benet y Pepe Serrate son dos símbolos del valencianismo. El socio número uno tiene 91 años. El incombustible icono de oposición a Peter Lim ya ha cumplido los 93. Son casi centenarios. «¡Casi tan viejos como el Valencia!», bromeaba Pepe. Benet y Serrate han coincidido temporada tras temporadas en las gradas del estadio, el uno sabía del otro, se conocían a través de los medios de comunicación, pero nunca se habían encontrado en persona. SUPER tuvo la oportunidad de juntarlos por primera vez en la gala del 30 aniversario de SUPER celebrada el miércoles en el Trinquet de Pelayo. Los dos disfrutaron de la ceremonia, saludaron a exjugadores como Fernando, Tendillo y Serer y por supuesto hablaron de la situación crítica del club con este periódico como testigo. El paso del tiempo no les ha arrebatado la pasión y el amor incondicional al escudo. Se levantan y se acuestan pensando en el equipo de su vida. Sufrieron el descenso de 1986 y no quieren pasar por el pozo de la segunda división otra vez. Ambos coinciden: el Valencia atraviesa la peor crisis de su historia y el gran culpable es Meriton.

Serrate no se ha perdido ninguna manifestación contra Lim en los últimos años. No lo quiere aquí. «Ese señor es un hombre de negocios, pero ¿dónde está su conocimiento del negocio? Lo que está consiguiendo es que el club cada vez tenga menos valor. Este hombre no comprende el sentimiento del fútbol y del Valencia. Aquí hay gente que se levanta pensando en el Valencia y se acuesta pensando en el Valencia y dudo que este señor lo haga. La deuda acabará con el Valencia. Si sigue Lim no levantaremos la cabeza en mucho tiempo. Serrate, socio 17.745 por culpa de un cambio de asientos con el que perdió la amtigüedad (estaría entre los diez primeros), propone una manifestación por toda la ciudad al final de temporada independientemente de si el equipo desciendo o no. «Hay que seguir protestando. No nos vamos a cansar. Estamos sufriendo mucho. El Valencia está muy mal dirigido por toda esta ‘gentola’. Hay que seguir protestando contra la dirección del club desde el primero hasta el último. Yo propongo una manifestación por toda la ciudad al final de temporada bajemos o no bajemos». Allí estará Pepe.

José lo tendrá más difícil por sus problemas de movilidad, pero apoyará desde casa cualquier movilización contra Meriton. El socio número uno respeta a la presidenta Layhoon Chan, pero no comparte la gestión de Peter. Lo tiene claro. Por eso declina la invitación del club para ver los partidos desde el palco de autoridades. «Es un hombre que está machacando al Valencia. Su gestión está siendo nefasta. Me dolería mucho un descenso por mí y por todos los aficionados que se están entregando al club y esa entrega no es correspondida. No nos merecemos un descenso. Ni a Lim. No estamos contentos con él. Queremos que se marchen. Hace unas semanas le envié una carta de consuelo a Layhoon por el fallecimiento de su madre con independencia de Meriton. Estoy invitado al palco para ver los partidos, pero prefiero no ir por mi físico y por todo lo que están haciendo con el club». Es un caballero y un hombre de valores.

Los dos tienen miedo a Meriton y también al descenso. Lo sufrieron en persona en 1986 y no quieren volver a pasar por ese mal trago. Para los dos es inevitable encontrar paralelismos. «Yo recuerdo que estuvo muchas noches sin cenar cuando bajamos a segunda división. Fue una temporada dura. Entonces se jugaba por la tarde y cuando llegabas a casa era la hora de cenar y mi estómago no soportaba el bocadillo. Hubo muchas noches que no cenaba, me dormía y al día siguiente a trabajar sabiendo que nos íbamos a segunda. Cuando bajó el equipo me quería morir. Cuando bajamos el año anterior lo pasamos mal y a la temporada siguiente nos pegaron la patada en primera. Ahora nos puede pasar algo igual», decía Serrate. Benet recuerda que tuvo que aparecer una figura como la de su amigo Arturo Tuzón para salvar al equipo del descenso. «Lo viví muy de cerca porque yo era muy amigo de Don Arturo Tuzón y Arturo fue quien sacó al Valencia del pozo ciego que es la segunda división. Esa temporada fui todos los partidos al campo, se pasó muy mal, pero el público respondió fantásticamente y llenó Mestalla todos los partidos».

Benet y Serrate conocen el estadio mejor que nadie y saben que la permanencia en la categoría pasa por la química entre la afición y el equipo. Ambos son conscientes del poder de Mestalla para ganar partidos como sucedió contra la Real Sociedad y Osasuna. Ese es el camino. «Mestalla va a ser fundamental para que el equipo se salve. Los jugadores tienen que darse cuenta del esfuerzo que está haciendo la afición y saber que tienen que darlo todo, hasta el último aliento», aseguraba Benet. Para Serrate será igual de importante. «Sacar puntos en Mestalla va a ser clave, fuera es muy difícil, las aficiones rivales aprietan y el equipo no está respondiendo. Hay partidos que los ha ganado la afición en Mestalla. El equipo tiene que confiar en la afición y la afición no le va a negar el aliento».

Los dos vieron a Rubén Baraja campeonar en el verde y esperan que ahora sea el salvador del equipo desde el banquillo. «Creo en Baraja, el Pipo puede salvar al equipo, el equipo es joven y le falta experiencia, pero Baraja va a sacar lo mejor de todos. Yo confiaba mucho en Gattuso por el genio que tenía como jugador, pero su fútbol no funcionó. No encajaba mucho en lo que tradicionalmente fue el Valencia. Baraja se hizo aquí y nos puede sacar de esta aunque me preocupa que hayan muchos jugadores que saben que el año que viene no van a estar aquí», decía Serrate. Benet todavía quiere ver la mejor versión del Pipo. «Creo en Baraja, pero tiene que demostrarlo. Como jugador ha sido muy bueno formando una media inolvidable con Baraja. Es una persona valencianista, demostró su valía como jugador y ahora tiene que hacerlo como entrenador. Ha empezado a cambiar el chip de los jugadores, pero todavía queda, contra el Atlético de Madrid el equipo no me gustó. Tenemos que recuperar esa furia en todos los partidos. Ojalá lo consiga Baraja». Benet, Serrate y todo el valencianismo saben que el futuro del club está en manos del Pipo. De Peter Lim ya no espe ran nada. Palabra de números uno.