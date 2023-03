Es tan solo la segunda jornada del grupo de clasificación de la Eurocopa, pero el partido que España jugará esta noche en Hampden Park (20.45 horas), uno de los estadios con más solera del mundo, tiene cierto aroma a decisivo: en caso de ganar, la selección se colocará como líder en solitario del grupo; un grupo de tan solo cinco equipos -se clasifican los dos primeros-, con seis puntos en dos jornadas y con la previsión asumible de sumar otros seis en los dos próximos partidos. Ya en septiembre, España jugará ante Georgia y Chipre.

Así pues, ganar en Glasgow sería un paso de gigante hacia la Eurocopa de 2024. Significaría haber tumbado en cuatro días a las dos selecciones más potentes del grupo, Noruega y Escocia.

El conjunto británico también empezó su camino hacia la Alemania 2024 con una goleada (3-0 ante Chipre) por lo que el duelo de Hampden medirá a los dos líderes del grupo. Y ambos, con sus seleccionadores reforzados: De la Fuente disfrutó de un buen estreno en el cargo y Steve Clarke, su homólogo escocés, acaba de renovar hasta 2026.

La selección llega a Escocia reforzada por su resultado ante Noruega. No tanto por el juego. España fue irregular en La Rosaleda. Combinó momentos de buen fútbol, sobre todo en el arranque, con ciertas dudas atrás. Empezó y acabó el partido en lo alto, con goles y mirando de frente al portero rival, pero entre medias se dejó dominar por la selección noruega. Con Haaland en el campo, España hubiera sufrido una auténtica tortura. El nuevo seleccionador, que admitió en Málaga que el sufrimiento forma parte del fútbol, deberá decidir si mantiene el bloque jugó de inicio ante Noruega o apuesta por algunos de los jugadores que resucitaron al equipo desde el banquillo. Algunos -Ceballos y Joselu, sobre todo- pidieron a gritos un puesto en el once inicial. Por ello, se prevé algunos retoques en el once inicial: aunque el equipo sufrió en defensa, no parece que De La Fuente esté dispuesto a realizar demasiadas pruebas en la retaguardia, aunque tanto Pedro Porro podría tener opciones como lateral diestro en sustitución de Dani Carvajal. El azulgrana Balde, que en Málaga volvió a demostrar su enorme capacidad física, podría ceder su sitio a Gayà.

En la medular, Rodri parece tener un puesto indiscutible, y Mikel Merino también ganó puntos. Por delante de ambos podría entrar Ceballos, como sustituto de Aspas o de Dani Olmo. Gavi, por su parte, seguirá siendo titular, salvo sorpresa: aunque es el jugador más joven de la lista, pocos como él aportan la garra y el carácter que se necesitarán en partidos como el de esta noche. En ataque, De la Fuente cuenta con un amplio catálogo para dar entrada a jugadores de refresco: Borja Iglesias y Nico Williams no tuvieron minutos ante Noruega, además de la carta Joselu, autor de un doblete en poco más de cuatro minutos.