A escasas horas para el debut del Valencia Basket en la Copa de la Reina, Rubén Burgos asegura que no se ven como favoritas para conquistar el título este fin de semana aunque dijo que les haría mucha ilusión ganarlo por primera vez. «No nos vemos como favoritas, en la Copa nunca las hay. Todos van con mucha ilusión aunque es cierto que el equipo que llega primero es el equipo a batir. Equipos como el Salamanca y el Girona acumulan mucha mas experiencia y títulos, son buenos rivales a batir. Sería algo bueno estar en la final. Ojalá nos tengamos que preocupar por eso», señaló.

«Es un torneo muy ilusionante al que llegamos tras haber pasado muchas fases de la temporada a diferencia de otros años pero ni cansadas ni sin la máxima motivación. Acumulamos cada vez mas experiencia pero es un título que no tenemos y nos haría mucha ilusión especialmente porque es un torneo que ilusiona mucho a la afición». Además, señaló que el hecho de que el ganador se asegure una plaza para la próxima Euroliga es un «un factor determinante». «La planificación de la próxima temporada cambia mucho si vas a la previa o no, si juegas la Euroliga, que es lo que queremos, o la Eurocup. Saberlo pronto seria muy importante. Nos marcaría la hoja de ruta aunque no nos quitaría ni presión ni ambición de cara a la liga porque no estamos tan de vuelta. Es un título y además ayudaría a planificar», señaló.

Por otra parte, Lauren Cox añadió que «creo que estamos preparadas y debemos empezar bien. El equipo está emocionado y yo también por jugar en la Copa».