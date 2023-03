Zaragoza acoge desde hoy la Copa más igualada y abierta de los últimos años, pero si un equipo llega a priori con un plus de confianza respecto a los demás es el Valencia Basket, líder en solitario de la LF Endesa. Además, las de Rubén Burgos tiene la motivación añadida de ser las primeras en ganar la Copa de la Reina para el Valencia Basket, ya que a pesar del triplete de hace dos temporadas, sigue siendo un título que se resiste y que intentarán lograr en su quinto intento.

Eso sí, todas tiene claro que el camino pasa por pensar partido a partido y nadie da por ganado el partido de esta tarde ante el Movistar Estudiantes, a pesar de que los precedentes son favorables con el equipo madrileño esta temporada.

Esta temporada, aunque el combinado de Rubén Burgos ha ganado los dos partidos ante las madrileñas en LF Endesa, no ha sido nada fácil. En la ida en la Fonteta la victoria fue por 79-72. Las taronja llegaban con las bajas de Ouviña y Torrens y ellas no tuvieron a Gretter. En la vuelta, que fue hace solo un mes en Magariños, el Valencia Basket también tuvo dificultades para sacar el triunfo por 65-71. En esa ocasión no estuvieron ni Casas ni Torrens. Y sin olvidar que el balance global entre ambos equipos es de 7-0 para el equipo taronja, al margen del único empate en la historia delclub, que fue en el partido de ida de los cuartos de playoff de liga de la pasada temporada.

Ahora, el Valencia Basket pudo viajar ayer a tierras aragonesas con el equipo al completo, tras la recuperación de Alba Torrens y Cristina Ouviña. De las jugadoras jóvenes se suman para esta expedición Noa Morro, Elena Buenavida y Laia Lamana.

En las cuatro participaciones en la Copa de la Reina, el Valencia BC ha llegado en una ocasión a cuartos de final, en dos ocasiones hasta semifinales y una vez a la final. En esas cuatro Copas, en dos de ellas las de Rubén Burgos fueron anfitrionas, en la 20-21, cuando se llegó a la final, y en la 21-22, cuando llegaron a semifinales.

En esta ocasión, cabe recordar que el título de Copa tendría un premio doble, ya que traería consigo un billete para la próxima edición de la Euroleague Women, sin tener que esperar al desenlace de la LF Endesa ni a jugar una fase previa que condicionaría la planificación de la próxima plantilla.

Además, tras quedarse a las puertas de la Final Four de la EuroLeague Women, el Valencia Basket tiene una nueva oportunidad de luchar por el primer título de esta temporada y el que sería el primero de Copa, después de la EuroCup Women 20-21, Supercopa LF Endesa 21-22 y SuperCup Women 21-22.

Dos campeonas de Copa

Las únicas dos jugadoras que saben lo que es ganar la Copa son Queralt Casas –con Rivas Ecópolis- y Ángela Salvadores -con Perfumerías Avenida-. Para Alba Torrens, una de las jugadoras con más participaciones en el torneo, tendría un significado especial ganar la Copa, al ser el único título de España que le falta por levantar en su gran palmarés.