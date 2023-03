Tan solo un día después del juicio contra Amadeo Salvo y Aurelio Fernández por su implicación en la venta del club a Meriton, compareció en Mestalla Javier Solís, Director Corporativo y Portavoz del Valencia CF, para repasar la actualidad del club, envuelto en una tremenda crisis deportiva e institucionalmente en plena guerra Valencia-Ayuntamiento.

El convenio necesario para reiniciar las obras del nuevo Mestalla sigue sin firmarse, apuntando el portavoz del club blanquinegro hacia el sector político. «Tomamos esto con cierta frustración», dijo Solís recordando las palabras de Sandra Gómez afirmando que la pelota estaba en el tejado del Valencia, apelando después al comentario de Joan Ribó cuando afirmó que el acuerdo estaba cercano. «Después en las reuniones con los técnicos, el feedback que tenemos es opuesto al que públicamente se retransmite desde el Ayuntamiento», lamentó el portavoz del club, que recordando las palabras de Sandra Gómez diciendo que se han mantenido muchas reuniones, recordó a la vicealcaldesa que la última se mantuvo el 27 de enero. «No sabemos cómo interpretar más allá de la clave política porqué no está el convenio firmado ahora».

Desde la sala de prensa se le preguntó sobre si sus palabras eran un «dardo» hacia la vicealcaldesa, a lo que Solís se defendió apelando a su proactividad a la hora de acercar postura, yendo un paso más: «Como club no podemos permanecer impasibles ante frases como «Quieren hacer un chantaje con el Mundial» o «La pelota está en el tejado del Valencia», comentó, para después afirmar que los dos requisitos que se pusieron desde el Ayuntamiento en su día (terminar el nuevo Mestalla y el Pabellón de Benicalap), «lo tienen. Punto. Está desde el momento en el que mandamos el convenio», afirmó tajantemente. La postura del club es la de que han cumplido con todo lo acordado, sacando pecho de que no venderán Mestalla hasta que el estadio no esté acabado, o aumentar en algo menos de dos millones y medio el presupuesto del polideportivo.

En cuanto a la financiación del nuevo Mestalla, el director corporativo aseguró la viabilidad económica del proyecto por parte del club, entre el terciario, los 80 millones de CVC, y «la posibilidad más que estudiada del préstamo puente con Caixabank». Sin embargo, «no tenemos luz verde para las obras».

La respuesta a Javier Solís por parte del Ayuntamiento de València fue contundente y sin fisuras desde el gobierno municipal. Tanto la vicealcaldesa de València y responsable de Urbanismo, Sandra Gómez (PSPV), como concejala de igualdad, espacio público y pueblos Lucía Beamud (Compromís), censuraron la actitud del club valencianista en el proyecto del nuevo estadio. En líneas generales, tildaron la maniobra de Meriton Holdings como una vía «para escaparse de las obligaciones» con el futuro recinto y el polideportivo de Benicalap y una «burla» tras «querer eliminar todas las exigencias y compromisos que debe tener el Valencia respecto a la ciudad», después de que Solís insinuase que desde el Ayuntamiento se mantenga «cierto bloqueo político» y se dilate el acuerdo por interés electoralista.

Por una parte, Gómez sospecha que hay «muchas cuestiones» puestas sobre la mesa a nivel jurídico «que mucho me temo que son puertas que poder abrir para escaparse de esas dos obligaciones», señaló la edil. «Respecto al convenio nuestra postura es garantizar que esas dos obligaciones sean incuestionables. Si el Valencia quiere disfrutar de los derechos que tenía con la ATE que de buena fe y con buena voluntad le hemos mantenido, pese a que podíamos haber caducado, tiene que cumplir con acabar el polideportivo y el nuevo Mestalla», añadió. «Ya saben lo que hay», insistía Gómez. «El polideportivo tiene un coste que deben asumir. Plantean pagarlo sin el IVA y vuelvo a insistir que en España se paga el IVA», destacó.

En el mismo sentido, también Beamud calificaba de «burla» la respuesta de la gerencia del club. «Nosotros hablamos desde el diálogo y la construcción pero no de esta manera. Hemos de garantizar que la ciudad tenga el estadio que se merece y el barrio de Benicalap el polideportivo que se merece», indicó. Concretamente, Beamud acusó al club de Mestalla de bajar «en casi dos millones la inversión en el polideportivo» y dijo que no garantizan los 70.000 asientos del estadio. Y, además, precisó con detalle las razones por las que «han vaciado de contenido el convenio» y «diluido las obligaciones». Por ejemplo, en el punto relativo a la demolición del actual Mestalla, «eliminan el requisito de que la licencia de demolición se tramite con antelación suficiente para que la demolición se pueda ejecutar en los dos meses posteriores al inicio de la actividad en el nuevo estadio». Además, según Beamud, «también suprimen la cláusula penal que impide que el VCF pueda patrimonializar las plusvalías urbanísticas en caso de incumplimiento en la demolición».

En cuanto a la Comisión de Seguimiento, en Compromís se asegura que desde el club «se cambian las funciones de la Comisión propuestas por el ayuntamiento», consistentes en «controlar el cumplimiento del convenio», a únicamente «hacer seguimiento del convenio y coordinar ambas partes sin que sus reuniones y acuerdos tengan efecto vinculante ni ejecutivo cuando antes se regía por el régimen de funcionamiento de los órganos colegiados en la normativa sobre el régimen jurídico del sector público».

«Obsesión» con Gómez

Por último, Gómez resaltó la «absoluta obsesión» de Meriton en su persona. «Si le hubieran puesto el mismo interés al proyecto deportivo y acabar el nuevo estadio que en señalarme a mí como culpable de todos sus males, el Valencia estaría en Champions y jugando en el Nou Mestalla», afirmó. «Llevo como vicealcaldesa y responsable de urbanismo cuatro años, ellos llevan ocho años al frente del club y nunca han hecho nada por este problema. He hecho yo más empujando para que puedan comprometerse con las dos obligaciones de acabar el polideportivo y el Nou Mestalla que ellos que llevan años intentando escaparse de hacer el Nou Mestalla», aseguró.