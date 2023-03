Javier Solís no escondió que desde el club se es consciente del nivel de descontento en la masa social: «Vivimos en València, vemos la realidad, escuchamos a la afición y somos conscientes del descontentos. Tratamos de revertir esa situación consiguiendo resultados en el terreno de juego, el fútbol, por suerte o por desgracia, es resultadista», apuntó Solís que dijo que ahora solo pueden «dar las gracias a la afición». «El descontento está ahí. No son pocos. No es un grupo reducido», admitió Solís. El portavoz resaltó que «esto es fútbol» y se vive «de los resultados» aunque reconoció que hay «una parte de la afición a la que respetamos que va más allá».

Al ser preguntado por si se bajará el número de acciones requeridas para entrar en la próxima Junta de Accionistas, el compromiso no se cambiará y se precisará una asamblea extraordinaria para ponerla en vigor. La posibilidad de perder la categoría está ahí, y es una situación que hasta la fecha parecía ajena a la directiva del Valencia, que en la última comparecencia pública no contemplaba ese escenario. Ayer sí, por primera vez, se vio a Solís mencionar la posibilidad de caer a Segunda. «Podemos hacernos los ignorantes y no ver la clasificación. Pero no estás planificando solo para Segunda», añadió, pero confirmando que se está estudiando, muy remotamente, una planificación en la categoría de plata. El portavoz del club, que no quiso entrar a valorar si faltaron fichajes en el mercado de invierno, pasando el testigo a Corona a responder dicha cuestión en un futuro, confesó que «sería necio decir que está todo controlado», reiterando que el compromiso de la entidad es total por salvar la situación, a pesar de no realizar fichajes. En el apartado deportivo, el portavoz del conjunto de Mestalla comentó que se está estudiando la posibilidad de ejercer la opción de compra de uno de los cedidos, sin querer entrar en el nombre del jugador, aunque todo apunta a que se estaba refiriendo a Cenk Özkacar. Para finalizar con lo deportivo, el portavoz dejó claro que ningún jugador de la plantilla cuenta con una cláusula de liberación de contrato en caso de bajar a Segunda División. Siguiendo con la plantilla, Solís aprovechó para afirmar que los jugadores del Valencia, motivados por la reacción de la afición con el desplazamiento a Almería, costeará el viaje a Elche par ala jornada 30.