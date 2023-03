Segona jornada del parelles de frontó al Puig i Alfafar

La primera jornada del XXXVI Campionat Autonòmic del Frontó de Parelles només va oferir dues partides. D’una banda, el Centre Instructiu Musical Alfafar va aconseguir 2 punts enfront de CPV Almussafes A amb un resultat de 39 – 41.

D’altra, Bvalve El Puig B va sorprendre amb la derrota davant el seu ‘germà’ Bvalve El Puig B amb un resultat de 32 a 41, amb el qual l’equip B suma 3 punts i es situa com a líder.

Quant a la segona jornada, va arrancar ahir dijous amb la partida entre Bvalve El Puig B contra La Pobla de Vallbona. Diumenge, a les 12:00, C.I. Musical Alfafar rebrà al Puig A. Per la seua part, Ninobe Quart de Poblet A ha hagut d’ajornar novament la seua partida, en aquest cas contra CPV Almussafes, degut a la coincidència de dates amb el Mundial de Pilota d’Alzira, ja que tant Adrián -amb la selecció valenciana- com Gaizka -selecció d’Euskadi- no estarán disponibles.

Frontó dels JECV

Aquest diumenge el Poliesportiu Municipal de Dénia serà la seu de les finals autonòmiques de frontó individual dels XLI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

Un total de 36 xiquets es donaran cita per a intentar proclamar-se campions de les categories benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil en una jornada que comptarà amb la col·laboració de l’Ajuntament de Dénia i el Club de Pilota Valenciana de Dénia. A partir de les 9:00 hores començarà l’activitat. A la categoria benjamí, Arnau CPV Beniarbeig-El Verger, Erik CPV Muro, Vicente CPV Massalfassar i Oriol CPV El Puig, Guiu CPV Ondara, Maties CPV Ontinyent, Mario CPV Meliana i Vicente CPV Pedreguer seran els protagonistes.

La categoria aleví presentarà a Germán CPV Massamagrell, Albert CPV El Puig, Emilio CPV El Puig, Rubén CPV Massamagrell, Salva CPV Onda, Ángel CPV Orba, Miquel CPV Orba i Dídac CPV Orba.

Pel que fa als infantils, estan classificats Jaume CPV Massamagrell, Julio CPV Genovés, Andreu CPV Oliva, Saúl CPV Moixent, Xavi CPV Vila-real, Pere CPV Vall de Laguar, Martí CPV Xaló i Iker CPV Beniarbeig-El Verger.

Quant als cadets, jugaran David CPV Massamagrell, Joan CPV El Puig, Carlos CPV El Puig, Sergi CPV Oliva, Ferran CPV Vila-real, Arnau CPV Ondara, Rubén CPV Beniarbeig-El Verger i José Miguel CPV Ondara.

En el cas de la categoria juvenil, la fase interprovincial comptarà amb 4 finalistes i arrancarà a les 12:30 hores. Els protagonistes seran Joan CPV Massamagrell, Cristian CPV Borbotó, Ferran CPV Castelló i Elies CPV Vall de Laguar.