A sus 41 años y después de 20 temporadas en Fórmula 1, Fernando Alonso está en boca de todos. El asturiano ha recuperado el protagonismo de sus mejores tiempos gracias a su acertada apuesta por Aston Martin, con los que ya suma dos podios consecutivos en Baréin y Arabia. Este fin de semana busca seguir la racha en Australia, donde ha comenzado al frente de la clasificación tras los entrenamientos libres. A la espera de la carrera del domingo (07:00 horas, DAZN), Alonso ha concedido una interesante entrevista al diario francés L’ Equipe, en la que se sincera y saca a relucir algunas de sus ‘fobias’ particulares.

No sale bien parado Lewis Hamilton, que tras la carrera en Arabia dijo que el Red Bull era el mejor monoplaza de los últimos tiempos, incluido el Mercedes con el que logró seis de sus siete títulos. «No estoy de acuerdo con él. En Yeda terminé a 20 segundos de Checo y Max, pero él y Rosberg nos metían un minuto al resto en 2014 y 2015. Tras dos o tres vueltas bajaban las prestaciones para salvar sus motores. Lewis tiene poca memoria, se estará haciendo mayor», suelta Fernando. «Con un coche normal se nota que tiene debilidades. Antes no competía contra nadie o a veces con su compañero. Hamilton es el piloto con más poles de la historia y Russell le gana 2-0 en la clasificación esta temporada... y no se le ha olvidado pilotar. Esto demuestra hasta qué punto el coche sigue siendo un factor esencial», argumenta Alonso.