Alberola Rojas pitó el final del partido y el gol sobre la bocina de Roberto Soldado no impidió que el Valencia CF, gracias a los goles de Daniel Wass y Álex Blanco, venciera al Granada en Mestalla. 21 de marzo de 2021. El equipo entonces dirigido por Javi Gracia lograba su tercera victoria consecutiva en casa. Hoy, más de dos años después, todavía no se ha repetido esa racha (en liga) que, años atrás, en la época dorada del equipo de la Capital del Turia, no se hubiera entendido como nada más que un deber del equipo. En los años Meriton, encadenar tres triunfos como local es casi como un eclipse solar, un hito difícil de ver. Este lunes es luna llena para el Valencia CF y Rubén Baraja tiene la oportunidad de apuntarse su tercer triunfo seguido en el estadio que le convirtió en una leyenda. Lo haría además en su tercer partido como entrenador en Mestalla. Un pleno de victorias que elevaría hasta lo más alto la moral tanto del míster como de una plantilla que la necesita más que nunca para salir del pozo en el que se ha ido metiendo con el paso de las jornadas. Siendo Mestalla el escenario, el otro actor principal además del Valencia será el Rayo de Iraola, equipo temido por su fútbol descarado y vivaz. Los de Vallecas, además, están firmando una temporada que roza el sobresaliente, apurando sus opciones de luchar por Europa a pesar de su presupuesto de plantilla. rafa jarque. valència