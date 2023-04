Segunda carrera consecutiva del curso, y nuevamente en el segundo lugar de la parrilla. Arón Canet volvió a acariciar una pole que era suya hasta la el último minuto de la Q2 de Moto2, cuando Alonso López se sacó de la chistera una vuelta con la que rebajó en 41 milésimas el tiempo del de Corbera, que al igual que el tercer clasificado, Somkiat Chantra, batía el récord de la pole en el circuito de Termas de Río Hondo, sede del Gran Premio de Argentina este domingo (17:15 horas, DAZN). El valenciano, segundo clasificado en el Mundial de Moto2, saldrá por delante del líder Pedro Acosta, quinto tras el piloto británico del GasGas Aspar Team, Jake Dixon. Celestino Vietti cerrará la segunda fila.

«No me entristece y no me quita el sueño hacer la pole, lo más efectivo es estar delante y sobre todo tener la moto por la mano», explicaba Arón Canet en DAZN. «La pista está complicada, muy parcheada, se ha rodado muy rápido a pesar de las condiciones, pero intentaremos disfrutar en la carrera».

Los otros dos valencianos se quedaron sin poder entrar en la Q2. Sergio García Dols, compañero de Canet en el Pons Racing, sufrió una caída tras un toque por detrás con Marcos Ramírez y partirá penúltimo (28º), mientras que David Sanchis, sustituto del lesionado Álex Escrig, partirá desde la vigésimo sexta posición. El catalán Jordi Torres, compañero de Dixon en el GasGas Aspar Team, sustituto por su parte de Izan Guevara, también lesionado, saldrá vigésimo tercero.

En la pequeña cilindrada, Iván Ortolá será el valenciano mejor situado en parrilla, después de aprovechar su paso por la Q1, al igual que hizo el turco Deniz Oncü. El del Angeluss MTA Team se clasificó en cuarto lugar por detrás de Ayumu Sasaki, que repitió pole por segunda carrera consecutiva, con 1:48.539, Oncü y Diogo Moreira, que partirán desde la primera fila, aunque ambos acabaron ayer sábado a más de seis décimas del japonés. A Ortolá, que tuvo una carrera para olvidar en Portimao, donde partió desde el quinto lugar pero en la que tuvo que hacer dos long-lap tras provocar la caída de David Alonso, le acompañará otro piloto de la Comunitat en segunda fila, Jaume Masià, que saldrá desde el quinto lugar (16:00 horas, DAZN).

Más retrasado acabó el alicantino y líder del Mundial de Moto3 tras su victoria en Portugal, Daniel Holgado, que no pudo mejorar más sus tiempos al encontrarse un piloto más lento en su última vuelta lanzada, y finalizó en décima posición. «Creo que podríamos haberlo hecho un poco mejor en la calificación. Cuando ruedo solo, tengo muy buen ritmo», explicó el de Sant Vicent del Raspeig, del Red Bull KTM Tech3. El mejor de los pilotos del GasGas Aspar Team fue David Alonso, séptimo.