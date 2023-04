Tras cuatro derrotas seguidas fuera, el Valencia Basket vuelve a casa obligado a ganar para recuperar sensaciones ante el rival más incómodo

La gira taronja por Mónaco, Zaragoza, Belgrado y Kaunas ya es historia y tras cuatro derrotas consecutivas y 7.300 kilómetros de vuelos en un maratón de partidos a domicilio, el Valencia Basket regresa a La Fonteta necesitado de una victoria más que nunca, sobre todo por el aspecto anímico. Y todo ante el un Cazoo Baskonia que, de la mano de Joan Peñarroya, se ha convertido también este año en una pesadilla para los taronja, con tres precedentes perdidos, dos en la Euroliga y otro en la Liga.

Mumbrú, además, vuelve a tener problemas con la presencia de jugadores en la enfermería, ya que a pesar del regreso del Kyle Alexander ante el Zalgiris, el técnico perdió por lesión a Bojan Dubljevic, quien ayer aún estaba pendiente del resultado de las pruebas médicas por una lesión en la rodilla.

Una duda que se suma a las bajas seguras de Van Rossom, Klemen Prepelic y Millán Jiménez, al margen del descarte obligado de un extracomunitario, con Jared Harper fijo al no estar inscrito.

El propio Mumbrú no duda en destacar la dificultad del rival y en pedir el apoyo de la afición, más necesaria que nunca. «Nos toca otro partido contra un rival de Euroliga contra Baskonia en casa. Ha sido un mes duro para nosotros, lo empezamos con alguna lesión, ha sido duro y hemos ido arrastrando continuamente esto. El viernes Dubljevic no pudo estar, forzamos un poco la reintegración de Kyle y ahora volvemos a casa después de cuatro partidos fuera. De haber hecho un tour de muchos kilómetros por toda Europa y ahora jugamos en casa, queremos sentir a nuestra gente, estar en Valencia con nuestra afición. Un poco de ánimos, que los necesitamos después de estas derrotas y a pensar en el Baskonia. Tenemos que estar bien defensivamente, ellos son uno de los mejores ataques no solo en la Liga ACB sino en la Euroliga. Tienen mucha anotación, anotan fácil y tendremos que estar bien defensivamente. Tendremos que ser duros, intentar estar bien tanto en el pick and roll como en las salidas de tiradores. Parar algún jugador como Thompson, Howard o Kotsar. Tendremos que estar bien defensivamente para que ellos no se vayan a anotaciones altas. Y más últimamente que estamos recibiendo anotaciones muy altas».

El equipo vitoriano no solo tiene la mejor racha abierta de la competición con siete victorias consecutivas, sino que además desde el 21 de noviembre solo ha perdido un partido. Fue en la pista del Monbus Obradoiro por 91-86 y de eso hace ya más de dos meses. Además, es el mejor ataque de la Liga.